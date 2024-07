I due affiatatissimi con gli amici nel grande giardino di Villa La Fernanda nella Tenuta di Artimino

Il 31enne e la 34enne mostrano felici le fedi all’anulare: “Buongiorno, siamo marito e moglie!”

La festa di nozze continua dopo il ‘sì’ anche il giorno dopo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si divertono nel grande giardino di Villa La Fernanda nella Tenuta di Artimino, in provincia di prato, in Toscana. I due ridono a crepapelle al grande party con i parenti e gli amici vip.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la festa per le nozze continua dopo il 'sì': grande party con parenti e amici vip il giorno dopo

Il 31enne e la 34enne ballano in mezzo ai loro invitati che stanno sul prato, all’aperto, in costume a bearsi della bella giornata. Chechu indossa top e pantaloncino white, Nacho camicia e pantalone in lino bianchi, poi mette il boxer per tuffarsi in piscina: anche quello è dello stesso colore. La Rodriguez arriva col bouquet e lo lancia.

Il 31enne e la 34enne mostrano felici le fedi all’anulare: “Buongiorno, siamo marito e moglie!”

La sposa indossa top e pantaloncino white e lancia il bouquet

I due non riescono quasi a credere che sia tutto vero. In un breve video si rivolgono in coppia ai tanti follower che li seguono su Instagram. “Buongiorno! Siamo marito e moglie!”, esclamano all’unisono, mostrando le fedi all’anulare. Poi si baciano e esprimono la loro gratitudine ai fan. “Grazie a tutti, grazie di tutto questo amore”, sottolinea l’argentina.

Lo sposo prende in braccio Ercolino dopo un tuffo in piscina

Divertimento per tutti: Gustavo Rodriguez vigila sugli invitati

Ci sono i loro cani che si aggirano per il giardino, Aspirina ed Ercolino. Gli intimi a cui vogliono bene partecipano alla loro gioia. Giulia De Lellis è ancora con loro. Marvin Vettori, Alejandro Bernardez, Chiara Giuffrida, Nicola Ventola e tanti altri si fanno gavettoni e si divertono come pazzi. Anche Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, i genitori di Cecilia, rimangono saldi al fianco dei novelli sposi e osservano tutto quel che accade in una mattinata piena di cose belle, all’indomani delle nozze che hanno saldato ancora di più un’unione nata al Grande Fratello Vip nel 2017.