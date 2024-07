Jacqueline Di Giacomo col pancione al sesto mese accompagna il fidanzato Ultimo in Sicilia durante il suo tour e si mette in costume: foto

Mostra il ventre arrotondato in bikini: la 24enne è felicissima col compagno 28enne a Taormina

I due avranno un maschietto che dovrebbe chiamarsi Edoardo: nascerà a inizio autunno

Jacqueline Luna di Giacomo si gode il sole di Taormina. La 24enne, figlia secondogenita di Heather Parisi, accompagna il fidanzato Ultimo in Sicilia durante il suo tour che inanella infiniti sold out. Approfittando del caldo, la ragazza si mette in costume: in bikini mostra a tutti il pancione al sesto mese di gravidanza. E’ raggiante. Lei e il cantautore 28enne a inizio autunno diventeranno genitori di un maschietto: il piccolo dovrebbe chiamarsi Edoardo, in onore di un caro amico dell’artista scomparso prematuramente.

Jacqueline Di Giacomo col pancione al sesto mese accompagna il fidanzato Ultimo in Sicilia durante il suo tour e si mette in costume

La Di Giacomo, dopo essersi divertita qualche giorno a Madrid insieme alla sorella maggiore Rebecca Jewel Manenti, che la showgirl americana 64enne ha avuto il 20 luglio 1994 da Giorgio Manenti, al settimo cielo perché diventerà zia, è tornata a fare coppia con Niccolò Moriconi. Sul social si fa vedere da sola in bikini e pure accanto al fidanzato. Non sta nella pelle. I due alloggiano nelle esclusive Isola Bella Infinity Suites.

Mostra il ventre arrotondato in bikini: la 24enne è felicissima col compagno 28enne a Taormina

I due alloggiano nelle esclusive Isola Bella Infinity Suites

Sulla famosa madre Jacqueline non dice una parola. Non ha rapporti con lei, come pure Rebecca. Heather vive lontano da loro, a Hong Kong, con l’attuale compagno Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013 e da cui ha avuto nel 2010, a 50 anni, Elizabeth e Dylan. I gemelli sono gli unici due figli di cui parla. Le due ragazze, che hanno padri diversi, sembrerebbero dimenticate.

Jacqueline si è anche goduta qualche giorno a Madrid con la sorella 29enne Rebecca Jewel Manenti, entusiasta di diventare zia

Ultimo è il suo tutto. “Un po’ di panciotta, un po’ di voglie, e un chitarrista messicano che ho trovato in Sicilia”, scrive lei piena di gioia. Adorata dal papà, il noto ortopedico Giovanni Di Giacomo, è stata accolta con grande calore anche nella famiglia di Niccolò. La mamma dell’artista, Anna Sanseverino, la considera la figlia femmina mai avuta. Anche Sandro le vuole un grande bene. I due, separati da quando il figlio aveva 5 anni, hanno conservato un ottimo rapporto, tutto per il bene della famiglia.