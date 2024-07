Ambra e il 'ti amo' all'ex Francesco Renga: ''Io e lui abbiamo scelto davvero la pace, continuerò ad essere provocatoria''

L’attrice torna sulle parole dette a maggio al Riviera International Film Festival sul 55enne da cui ha avuto i due figli

Ambra Angiolini si racconta a La Repubblica. Ripercorre le tappe più importanti della sua carriera, parla del teatro, dove riprende la tournée con Olivia Denaro, dal romanzo di Viola Ardone su Franca Viola, la prima ad aver rifiutato le nozze riparatrici. L’attrice 47enne torna anche sul ‘ti amo’ detto all’ex Francesco Renga. Le parole che ha pronunciato a maggio al Riviera International Film Festival sul 55enne da cui ha avuto i due figli hanno fatto discutere. Lei non si scompone e ribadisce: “Io e lui abbiamo davvero scelto la pace, continuerò a essere provocatoria”.

“Noi, superata la delusione, superata la rabbia, ci siamo ritrovati per il motivo per il quale ci eravamo scelti, cioè per un amore folle. Io non credo di aver trovato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo. E in nome di quell'amore continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli”, aveva detto la Angiolini.

Ambra aveva aggiunto: “Può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. E' chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande del passato che noi condividiamo felicemente”. A distanza di giorni conferma pienamente le sue affermazioni. Lei e il cantante, coppia dal 2005 al 2015, genitori di Jolanda e Leonardo, 20 e 18 anni, sono in sintonia più che mai.

Quando le si fa notare che della cosa si è parlato molto, Ambra precisa: “Una notizia che ha letto male chi invoca la pace, ma dentro si fa la guerra, in casa o sui social. Continuerò a essere provocatoria nel buon esempio, ci credo. In troppi si riempiono la bocca di slogan, ma nella vita non scelgono davvero la pace. Francesco e io l’abbiamo scelta, ma quando ne pariamo fa un certo effetto”.

“Mi ha dato noia che non ci si stupisca della violenza ma ci si accanisca con chi propone qualcosa di diverso - aggiunge l’artista - che sa di quel che ci piacerebbe vivere in questo mondo orribile di persone che si detestano. Pensi quanto c’era bisogno di un messaggio come il nostro”.