Gigi D’Alessio con l’ex moglie Carmela Barbato alla terza laurea della figlia Ilaria

Il cantante napoletano è ancora legato alla donna che gli ha regalato i primi tre figli

A Roma si è ritrvato con lei in occasione del terzo diploma di laurea di Ilaria D’Alessio

Ilaria D’Alessio ha preso la sua terza laurea. La 32enne ha condiviso la gioia del traguardo con i suoi follower di Instagram, dove ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono anche insieme ai genitori, Gigi D’Alessio e Carmela Barbato.

Nonostante la separazione avvenuta anni fa, i due ex coniugi hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto, anche per il bene dei loro tre figli. Oltre a Ilaria, insieme hanno avuto anche Claudio e Luca - il più piccolo nato nel 2003, ex concorrente di ‘Amici’.

Gigi D'Alessio, 57 anni, e l'ex moglie Carmela Barbato, festeggiano la terza laurea della figlia Ilaria, 32

A rendere omaggio sempre via social alla sua prima figlia femmina è stato il cantautore partenopeo. Vicino a una foto che lo ritrae fuori dalla sede di Scienze Politiche dell’Università RomaTre della Capitale, ha scritto: “Come vedi, amore mio, dopo tanti sacrifici arrivano anche le soddisfazioni. Congratulazioni per la tua terza laurea! Sono tanto orgoglioso di te! Sei il mio 110 e Lode”.

Gigi papà orgoglioso

Ilaria tempo fa aveva raccontato che l’arrivo della pandemia l’aveva spinta a riprendere gli studi. “Rimettermi a studiare è stata un'idea maturata durante la pandemia. Mi è stato insegnato a portare sempre a termine ciò che si inizia, e così ho fatto. Un altro traguardo raggiunto”, aveva fatto sapere.

C'è anche il compagno di Ilaria con loro figlio

Claudio D'Alessio bacia la sorella

Gigi prende per mano la figlia nel giorno della laurea a RomaTre

Il giorno della laurea oltre ai genitori e ai fratelli c’era anche il compagno Luigi e il figlio avuto con lui, Joseluì, nato solo lo scorso maggio.