Gigi D'Alessio annuncia di aver scoperto il genere del suo sesto figlio: ecco se sarà maschio o femmina

Gigi D’Alessio posa sulla cover di Tv Sorrisi e Canzoni. In una lunga intervista in cui parla del suo amore per la musica, si apre pure sul privato. Annuncia di aver scoperto il genere del suo sesto figlio in arrivo. Il 57enne rivela se Denise Esposito, la compagna 31enne da cui ha già avuto Francesco, 2 anni compiuti il 24 gennaio scorso, a cui è legato dal 2020, avrà un maschio o una femmina.

Il cantautore sul sesto figlio in arrivo ironizza, come già fatto ospite da Fiorello a VivaRai2!: “Ormai a fare figlio in questo Paese siamo rimasti solo io e Mario Biondi”. Fa riferimento al famoso musicista collega: il 53enne è padre infatti di ben 9 figli. Gigi, in giuria a The Voice Senior, dopo essere stato giudice anche di The Voice Kids, al momento è a quota sei.

D’Alessio poi confida che arriverà una cicogna rosa. “Lei ha cinque figli e il sesto è in arrivo…”, gli sottolinea la giornalista. Lui la corregge immediatamente; “La sesta: con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina, ma non abbiamo ancora deciso il nome”. L’artista partenopeo è emozionato.

Gigi è già padre di Claudio, 36 anni, Il maggiore avuto dalla moglie Carmela Barbato, da cui ha avuto pure Ilaria, 32, e Luca, in arte LDA, 20. Di loro tre dice: “Claudio è un grande sognatore. Se si mette in testa una cosa, la fa. E la fa bene. Ilaria è la più ‘secchiona’ della famiglia. Studia tanto, si batte per i diritti umani . Luca mi somiglia, è molto sensibile”. Dalla relazione con l’ex Anna Tatangelo è nato Andrea, 13 anni. “A casa lo chiamiamo ‘il principe’. Lui è molto dolce", svela. L’ultimogenito, Francesco è “il nostro cucciolo che bacia tutti”.