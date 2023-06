Gigi D'Alessio porta la nuova compagna 30enne Denise Esposito per la prima volta sul red carpet: foto

Il cantante 56enne e la fidanzata all’Auditorium Conciliazione per la prima mondiale di Tom Cruise

Completo scuro con camicia in tono, senza cravatta, per lui; abito appena sopra le caviglie in tessuto ricamato color glicine, con corpetto stretto e scollatura vertiginosa, per lei. Gigi D’Alessio e la sua nuova compagna Denise Esposito sono mondani per la prima volta in coppia. I due sfilano sul red carpet a Roma in occasione della prima mondiale del film di Tom Cruise. All’Auditorium Conciliazione si lasciano immortalare dalla miriade di fotografi assiepati per l’evento esclusivo.

Il cantante napoletano 56enne e la fidanzata 30enne, da cui il 22 gennaio 2022 ha avuto l’ultimogenito Francesco, non bucano l’appuntamento con la serata ad alto tasso glamour. Per Cruise e l’ultimo capitolo della saga di Mission Impossible, Dead reckoning. Part one, sono arrivati tutti: una parata di stelle senza fine, compreso il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri.

Sorridono eleganti, discreti. Poi in sala applaudono il divo americano che a 60 anni sembra ancora un ragazzino. L’attore è orgoglioso del settimo film della serie che lo vede ancora una volta nei panni dell’agente Ethan Hunt della IMF (Impossible Mission Force). Ai titoli di coda sono entusiasti. Tutti si domandano se D'Alessio e la Esposito siano anche tra gli invitati alla cena “blindata” alla Terrazza Caffarelli con molti altri famosi.

Gigi e Denise mostrano a tutti il loro affiatamento, nonostante i 26 anni di differenza all'anagrafe. Nata a Napoli il 19 novembre 1992, la Esposito ha conosciuto l’artista a un suo concerto a Capri nel 2020. I due sono stati paparazzati insieme per la prima volta durante l’estate del 2021. Lei, laureata in Giurisprudenza, dovrebbe svolgere praticantato presso uno studio legale, ma non sarebbe ancora iscritta all’Albo degli avvocati.

D’Alessio con lei ha messo al mondo il suo quinto figlio (è già padre di Claudio, 37 anni, Ilaria, 31, Luca, 20, meglio conosciuto come LDA, avuti dall’ex moglie Carmela Barbato, e Andrea, 13, nato dalla relazione con Anna Tatangelo). La coppia convive a Napoli, in zona Posillipo.