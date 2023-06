Chanel Totti in studio all'Isola dei Famosi col fidanzato, ospite di mamma Ilary Blasi per la finale: guarda

La 16enne si fa truccare nel camerino della madre, poi sta in prima fila con Cristian Babalus

Dopo il primogenito di quasi 18 anni, accompagnato dalla fidanzata Melissa Monti, ora è la volta di Chanel Totti. La 16enne va in studio all’Isola dei Famosi, ospite di mamma Ilary Blasi, per stare accanto alla 42enne nel giorno della finale del reality show. Accanto a lei c’è Cristian Babalus, il fidanzato a cui si è legata da alcuni mesi. Del ragazzo non si conosce esattamente l’età, dovrebbe avere tra i 20 e i 23 anni. E’ padre di una bimba, Kylie, avuta dalla sua ex, la tiktoker Martina De Vivo.

Chanel arriva a Milano in mattinata col treno, accompagnata dal ragazzo. I due, dopo essersi rilassati in hotel, la sera vanno a Cologno Monzese insieme a Ilary. La figlia secondogenita che la presentatrice ha avuto dall’ex marito Francesco Totti si accomoda nel camerino della Blasi. Ilary ironicamente la mostra in una breve clip nelle sue storie al trucco. “Mi ha rubato il posto…!”, scrive.

Trucco e parrucco anche per Chanel, che, impeccabile, in studio, siede in prima fila col Cristian. Il ragazzo indossa un completo informale bianco firmato da Di Lorenzo Sartoria Italiana, come ci tiene a far sapere ai follower sul social. Sotto porta una t-shirt nera. Ai piedi calza le mitiche Air Jordan black and white. Il look è coordinato a quello della fidanzata, che ha un abitino bianco con corpetto aderente abbellito da cristalli Swarovski.

La ragazza, prima della diretta, si fa truccare nel camerino della madre

Ilary Blasi, proprio come lo scorso maggio era accaduto per Cristian Totti, non dice una parola in diretta tv sulla presenza della figlia. La regia, però, spesso indugia su di lei che osserva interessata tutto quel che accade, parlotta con Babalus e sorride. Poi, dopo la proclamazione del vincitore, Marco Mazzoli, quando le luci si spengono, dietro le quinte si scatta un selfie con la madre. Le due sono legatissime.