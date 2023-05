Ilary Blasi posa con il figlio Cristian Totti e la sua fidanzata negli studi dell'Isola: foto

Il 17enne e Melissa Monti, neo 18enne, in studio al reality

Il primogenito della conduttrice e Francesco Totti fa il tifo per la mamma in tv

Ilary Blasi posa fiera insieme a lui e la sua ragazza. Condivide la foto nelle sue IG Stories e scrive: “Special guests”. Parla del suo primogenito, Cristian Totti, volato a Milano insieme alla fidanzata Melissa Monti per assistere dal vivo a una puntata dell’Isola dei Famosi negli studi Mediaset di Cologno Monzese.

Ilary Blasi posa con il figlio Cristian Totti e la sua fidanzata negli studi dell'Isola

Il 17enne (compirà 18 anni il prossimo 6 novembre), e la neo 18enne, che ha spento le candeline lo scorso 1 maggio, siedono ‘vicini vicini’ durante lo show. Sono in prima fila, la regia li inquadra spesso. Cristian fa il tifo per la mamma, presentatrice di punta del Biscione. La ragazza è entusiasta, prima dell’inizio, dietro le quinte, sta con la Blasi, la segue passo, passo. Prova profonda ammirazione per Ilary.

La presentatrice in diretta tv non fa alcun riferimento alla presenza del figlio maggiore in studio. Ma sui social, invece, posta una foto con lui e Melissa, orgogliosa di aver avuto la coppia lì con lei.

Il 17enne e Melissa Monti, neo 18enne, in studio al reality

La Monti è fidanzata da un po’ di mesi con Cristian, si dice dallo scorso ottobre. I due sono usciti definitivamente allo scoperto a dicembre 2022, poi si sono lasciati immortalare innamorati e felici alla festa dei 18 anni di lei, dove c’era anche la sorella del ragazzo, Chanel Totti, che ha appena compiuto 16 anni. Le due sono legate da profonda amicizia e si vogliono un gran bene.

Melissa sogna da attrice. Ha iniziato sin da bambina, recitando in numerosi spot televisivi. E’ apparsa al cinema in "La grande Bellezza", film da Oscar di Paolo Sorrentino. Ha impersonato, inoltre, piccole parti anche in fiction di successo, come “Mi chiamo Maya” e “Solo per amore”. Castana, occhi chiari, è un vero schianto. Ha anche una grande passione per la moda, assieme alla sorella Martina Monti ha fondato il negozio online Lemema Official.