''Ero sotto shock, piangevo'': Selvaggia Lucarelli rivela il vero motivo per cui non mangia più carne

La nota scrittrice è tornata a parlare della sua scelta di non mangiare più animali

E’ nato tutto quasi per caso, ha visto un documentario e ha scoperto un mondo sconosciuto

Lei e il fidanzato non sono riusciti a vederlo tutto e sono scoppiati a piangere traumatizzati

Selvaggia Lucarelli non mangia più carne. E’ tornata a parlare di questa decisione presa da alcuni mesi. Sul social ha spiegato: “Da quando ho smesso di mangiare la carne non ho pensato un solo giorno: come mi manca”. Lo ha fatto mostrando le immagini di migliaia e migliaia di animali in preda a sofferenza e panico a causa dell’alluvione in Emilia Romagna, rimasti incastrati in allevamenti e gabbie e morti annegati.

Ma perché la giornalista 48enne ha smesso di mettere parti di esseri viventi nel suo piatto? La verità l’ha raccontata durante una recente puntata del suo podcast ‘Il Sottosopra’. E’ nato tutto con la visione (non completa, ha dovuto fermarsi per il trauma) del documentario ‘Dominion’ (disponibile gratuitamente cliccando qui). Lei e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli sono rimasti letteralmente scioccati, senza parole. Hanno pianto tanto.

Selvaggia Lucarelli, 48 anni, ha rivelato il vero motivo per cui ha smesso di mangiare carne

“E’ un documentario che parla di noi, dell’uomo, di qualcosa che fa parte della nostra vita quotidiana e di cui nessuno sa quasi nulla. Perché nessuno o quasi l’ha visto? Semplicemente parla di cose che non vogliamo sapere e lo fa senza sconti, mettendoci di fronte all’orrore”, ha spiegato.

“Non tutti riescono a vederlo fino alla fine, c’è chi si ferma dopo i primi 5 minuti e non riesce ad andare avanti. Io e il mio fidanzato Lorenzo abbiamo resistito per 45 minuti, non riuscivamo a parlare mentre lo vedevamo, eravamo autenticamente sotto shock. Poi abbiamo pianto”, ha aggiunto.

“La verità è che come quasi tutti non volevamo sapere. Dentro Dominion ci sono tutte quelle risposte che fanno parte della grande rimozione collettiva sulla sofferenza degli animali. Si trova su Vimeo e su altre piccole piattaforme”, ha proseguito. Ha sottolineato che “quelle immagini l’hanno sinceramente traumatizzata”.

“Tutti dovrebbero guardare Dominion fin dove riescono a guardarlo e non perché li farà piangere. Non è l’emotività che li deve guidare, non bisogna sviluppare non commozione e sensi di colpa ma consapevolezza”, ha affermato.

Selvaggia insieme al fidanzato Lorenzo Biagiarelli, 33 anni

“Chiunque scelga di mangiare carne, e non lo demonizzo perché anche io ho mangiato carne fino a poco tempo fa, lo deve fare da persona informata. Deve sapere che tipo di sistema economico finanzia, un sistema economico che si fonda non solo sulla sofferenza animale, e quella va ricordata, ma sul disinteresse per le questioni ambientali e su una corsa al guadagno che se ne frega degli uomini, degli animali e dell’ambiente”, ha proseguito.

“Guardate Dominion e forse vi si accenderà una piccola o grande luce, lampadina, ogni volta che deciderete cosa mettere nel vostro piatto. A me questo documentario ha cambiato la vita. In meglio. Mi sento una persona che si è svegliata dal torpore. E vi garantisco che stare svegli è una bellissima sensazione”, ha concluso.

Il documentario Dominion si può vedere gratuitamente qui.