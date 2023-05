''Tentare di diventare mamma è una grande avventura'': Chiara Francini lascia intendere di stare provando a rimanere incinta

A Sette confessa: “Voglio un figlio con il corpo che ho”

Dopo il monologo sulla mancata maternità a Sanremo, affronta la tematica nella sua autobiografia, “Forte e Chiara”

L’attrice è fidanzata da 18 anni con Frederick Lundqvist, svedese innamorato dell’Italia

Chiara Francini a 43 anni lascia intendere di stare provando a rimanere incinta. L’attrice a Sette, inserto del Corriere della Sera, parlando del suo libro, un’autobiografia, “Forte e Chiara”, edito da Rizzoli, in uscita, sottolinea: “Tentare di diventare mamma è una grande avventura”.

A Sanremo 2023 il monologo dell’attrice sulla mancata maternità aveva scosso gli animi. Aveva parlato della condizione della donna, costantemente divisa tra realizzazione personale e desiderio di maternità. La toscana, fidanzata da 18 anni con Frederick Lundqvist, svedese innamorato dell’Italia, ci torna anche nel libro. “Si parla di maternità ma soprattutto dell’essere donna e dell’essere caratterizzate da questa felicità mutilata - dice Chiara - Nel senso che c’è la bellezza del diventare madre, di assolvere a quello che dalla notte dei tempi viene concepito come un miracolo. Ma dall’altra c’è quasi sempre una voce dentro che dice: ho fatto questo ma magari ho perso altro. Come c’è quest’eco che rimbomba nelle donne che non hanno fatto figli: magari assolutamente soddisfatte del loro percorso, alle prese con una voce che ricorda che sono state fatte per quello, e porterebbero nella pancia un miracolo”.

Per Chiara la maternità non è compito da portare a termine per preservare la specie: “E’ importante che ora si possa dire, anzi urlare, che ci si vuole sentire giuste anche se non si sente il desiderio di maternità, ma questo non significa che non si possano avere dentro tentennamenti e discrasie. Siamo libere di scegliere se essere madri o meno anche se dentro di noi rimbomba l’inadeguatezza”.

La Francini parla di lei e rivela: “Per quello che mi riguarda prima dei 40 anni non ho mai pensato di rimanere incinta, perché comunque la mia vita è molto piena, però la vita è una soltanto e trovo che sia una grande avventura anche solo il tentare di diventare mamma. Ma lo faccio piena di curiosità, con la voglia di esplorare una possibilità che la vita ti può dare ma anche togliere”. Chiara segue il destino: “Sicuro, perché se proprio vuoi un figlio c’è l’adozione, ci sono tante possibilità. Pino Daniele cantava: ‘Chi vuole un figlio non insiste’. Non ho questo senso di rivalsa o questa necessità di affermarmi come donna solo in quanto madre”.

Alla maternità surrogata non pensa affatto. Chiara Francini precisa: “No, vorrei provare con il mio corpo, con la Chiara che ho. Credo sia un momento di arricchimento, vedere come mi cambierà”. Lei, se avrà un bambino, manterrà il suo focus “sul rapporto genitoriale”. Spiega: “Non credo nei genitori amici, ma vorrei essere amorosa. Non vorrei mai che mio figlio si trovasse impreparato alla vita. Un figlio è grande responsabilità e io sono molto seria. Sono colorata ma sono profondamente seria e molto rigida. Ed è un atto che vedo come creativo, un salto al quale ti devi abbandonare. Lì c’è la misura della vita”.