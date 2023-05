Enrico Brignano compie 57 anni, la moglie Flora Canto organizza una grande festa a Roma: foto

Il comico prima spegne le candeline con la moglie e i due figli

Durante il weekend va in scena il party su una spettacolare terrazza con vista sulla Capitale

Enrico Brignano si regala un compleanno indimenticabile. Compie 57 anni e la moglie, Flora Canto, organizza per lui una grande festa a Roma. Il comico il 18 maggio prima spegne le candeline in famiglia, con la 40enne e i due figli, Martina, 6 anni, e Niccolò, che il prossimo 18 luglio compirà 3 anni, poi aspetta il weekend per dare il via alle danze su una terrazza con vista sulla Capitale.

Enrico ha tutto quel che può desiderare. Condividendo una foto che lo immortala con Flora e i loro due bambini davanti al dolce nel salone di casa, scrive: “Ecco il mio più bel regalo che la vita mi ha potuto dare una moglie bellissima e due figli incantevoli”. La canto replica con dolci parole: “Auguri amore”.

Per il party bisogna aspettare il sabato sera. Enrico accoglie i suoi invitati, gli amici di una vita. La Canto intrattiene gli ospiti intonando brani, ma non è la sola. Poi si balla e si ride moltissimo. Quando arriva il dolce, una gustosissima mille foglie, Brignano la taglia tenendo sempre la sua compagna di vita vicino.

A I Migliori Anni, dove Flora conduce accanto a Carlo Conti, la sera prima della festa di compleanno, Enrico rivela la sua playlist del cuore. La prima canzone è "Come è bello far l'amore quando è sera" di Lando Fiorini. La seconda è "Reality" (1980, da "Il tempo delle mele”). La terza canzone è "Non, Je ne regrette rien" di Edith Piaf, il quarto brano è di genere country. E’ la quinta a raccontare la storia di lui e la Canto. E’ "Tu mi porti su" di Giorgia.

"Dovevo fare questo spettacolo, Tutto suo padre, e cercavo attrici comiche. Ne abbiamo trovata una, ma è arrivata in ritardo perché le avevano rubato le ruote della Smart. Le abbiamo chiesto il curriculum ed era macchiato di caffè. Il suo showreel era proprio ciancicato. Così le ho detto di lasciare perdere e di provare a cantare e lei mi ha risposto: 'La saprei ma non la so perché insieme alle ruote mi hanno rubato la radio e la stavo ascoltando da lì'. Siamo andati a prenderci un caffè ed era così sorridente ed empatica. Rideva alla mie battute, le capiva tutte, e ci siamo continuati a frequentare. Prima la vedevo un po' di più, adesso un po' di meno, perché sta sempre qui da te! E’ Flora Canto”, svela Enrico.

Poi aggiunge: “Noi abbiamo Giorgia come vicina di casa, quando vogliamo sentire la nostra canzone le citofoniamo. Sul litigare andiamo molto d'accordo. Litighiamo spesso, però una volta per farmi perdonare le ho portato una cassetta di mandarini, un'altra volta i peperoni in fiore. Un'altra ancora le comprai una cassetta di ferri, di attrezzi, perché le avevo bloccato la macchina con la mia per colpa dell'asticella con la staffa che si mette nei parcheggi e quindi le avevo detto di smontarla”. Il siparietto si chiude con un bacio tra i due in tv.