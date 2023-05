Mondani col figlio neonato: l'ex di Anna Pettinelli, Stefano Macchi, e la compagna Elisa D'Ospina in pubblico col piccolo di 12 giorni

Niccolò è venuto al mondo martedì 9 maggio: i tre a Tennis & Friends 2023

Il 48enne e la compagna 40enne sorridono felici accanto a Veronica Maya

Stefano Macchi e la compagna Elisa D’Ospina si regalano la prima uscita in pubblico insieme a Niccolò, che ha appena 12 giorni. I due sono mondani col figlio neonato, venuto al mondo martedì 9 maggio. L’ex storico di Anna Pettinelli e la modella curvy sorridono entusiasti insieme all’amica Veronica Maya: portano il bimbo in carrozzina. Non bucano l’appuntamento con Tennis & Friends agli Internazionali di Roma.

Il doppiatore 48enne e la 40enne nelle loro storie sul social condividono la gioia di essere finalmente genitori. “Siamo riusciti a uscire”, fanno sapere ai follower, che gli regalano molti ‘like’. Nonostante il tempo piovoso nella Capitale, arrivano al Foro Italico da famiglia per sostenere la manifestazione che promuove la cultura dello sport, della prevenzione e del corretto stile di vita. E per quest'anno lo slogan è proprio: "La cultura della prevenzione è GIOVANE”.

“Mattinata al Tennis & Friends perché la prevenzione non solo è importante, ma fondamentale. Un atto d’amore verso noi stessi. Qui con la zia Veronica Maya dopo la bellissima settimana che abbiamo assieme a Sanremo 2023”, scrive Elisa condividendo la foto sul suo profilo Instagram in cui ci sono lei e Macchi, insieme al piccolino e alla presentatrice 45enne.

L’arrivo di Niccolò, del resto, li ha resi euforici: Stefano ed Elisa non potrebbero desiderare di più. Al figlio, via social, dedicano dolci parole. Oggi, 22 maggio, scrivono: “Qui troverai sempre quattro mani pronte a sorreggerti, proteggerti, stringerti, accompagnarti, applaudirti nelle sfide quotidiane. Sono passati 13 giorni dalla tua venuta al mondo, da quando hai rivoluzionato le nostre vite. Mamma e papà saranno le tue ancore per aver sempre un porto sicuro, ma saranno anche vento affinché le tue vele siano sempre spiegate verso i tuoi obiettivi. Ti amiamo tanto Niccolò, mamma e papà”.