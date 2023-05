''Quello che è successo dopo è stato ancora peggio'': Michelle Hunziker racconta di quella volta che ha fatto un rutto davanti a centinaia di persone

La conduttrice ha avuto un particolare incidente durante un musical di cui era protagonista

Michelle Hunziker ha parlato delle più grandi figuracce fatte nella sua vita. La conduttrice 46enne ha una personale “top 3”. E se al terzo e secondo posto ci sono due situazioni generiche, rivelando la posizione più alta di questa classifica ha raccontato di quella che volta che il suo corpo ha emesso un rumore inaspettato di fronte a centinaia di persone.

Michelle Hunziker, 46 anni, racconta le sue più grandi figuracce

In alcuni video pubblicati su Instagram ha affermato: “Spesso mi chiedete quali sono le più grandi figuracce che io abbia mai fatto nella vita e visto che ormai ne ho collezionate una quantità inenarrabile posso dire di avere una top 3”.

“Parto dalla terza. La terza è quando tu sei nella situazione in cui arrivi e dici: ‘Ma ciao, ma che bello hai portato anche tua figlia’. E lui ti dice: ‘No è la mia fidanzata’. Molto bene, in quel momento come la fai la sbagli, non devi chiedere scusa, non devi dire niente, non devi dire che hai sbagliato perché sei nella cacchina”, ha aggiunto.

Michelle ha spiegato di essere una persona a cui capita di fare davvero tante figure imbarazzanti

“Secondo sul podio è quando decidi che devi essere molto gentile e dici ‘no ma che bello a quanti mesi sei?’. Risposta: ‘No a dire la verità non sono incinta’. Anche questa è una tragedia”, ha poi continuato.

E’ quindi arrivata al racconto più tragicomico: “Poi c’è la mia top delle figure di m…”.

“Stavo facendo a teatro il musical bellissimo per famiglie ‘Tutti insieme appassionatamente’. Un giorno decido prima dello spettacolo di portarmi la schiscetta in camerino e mi ero cucinata una lasagnetta leggera leggera al tonno, quanto era buona, me la sono mangiata anche se era un quarto d’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Avevo una fame pazzesca”, ha sottolineato.

“Mangio la lasagnetta, inizia lo spettacolo, è il mio momento, esco e dovevo cantare: ‘La musica sa cosa vuole il cuooooore’. Sull’acuto mi è venuto un rutto. Ragazzi volevo morire”, ha rivelato.

Il racconto di quello che è successo sul palco e del rutto uscito all'improvviso l'ha fatta arrossire nuovamente

“Potete immaginare, io volevo sprofondare dentro il palco, volevo non esistere, volevo non essere mai nata in quel momento. Poi ho fatto ancora una cosa peggiore. Dopo il rutto sul palco nel mio personaggio ho detto ‘scusate’. Risate e applausi”, ha proseguito.

“Alla fine dello spettacolo penso di non essere mai stata sgridata così tanto da un regista, da Saverio Marconi, numero uno, gli voglio un bene dell’anima. Quella sera mi disse: ‘Tu non devi uscire mai da un personaggio. Maria se rutta sulle montagne non chiede scusa a nessuno’. Non me la scorderò mai”, ha concluso.