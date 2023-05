La Scuccia si lascia andare alla confidenza e ammette: “Mi manca molto”

A Cayo Cochinos l’ha rivelato a Helena Prestes, in puntata Ilary Blasi vuole saperne di più

Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina vincitrice di The Voice of Italy, si sbottona all’Isola dei Famosi. In tv finalmente confessa di essere innamorata. A Ilary Blasi, durante la puntata del reality, svela: “Ho una persona a Madrid, non l’avevo mai detto”. Dopo giorni e giorni di rumor su un presunto legame amoroso della 34enne, ecco arrivare l’ufficialità.

L'ex Suor Cristina finalmente confessa in tv di essere innamorata: ''Ho una persona a Madrid, non l'avevo mai detto''

La Blasi manda in onda un filmato in cui si vede Cristina che conversa con Helena Prestes in spiaggia a Cayo Cochinos. E’ alla brasiliana che per la prima volta la ragazza parla del suo amore. “Se mi manca qualcuno? Poco prima di iniziare questa avventura avevo premesso che non avrei mai detto nulla, ma… Ormai… - svela la Scuccia - Ho conosciuto una persona a Madrid. Di questa persona mi manca tutto: stare insieme, andare a mangiare sushi… L’amore è bello e qua all’Isola dei Famosi, per quanto mi stia sforzando, esce fuori. Ci conosciamo da pochissimo. Questa persona è entrata in punta di piedi nella mia vita, tengo tanto a lei: è una persona importante. Mamma scusa se vieni a sapere questa cosa così in tv”.

La Scuccia si lascia andare alla confidenza e ammette: “Mi manca molto”

Si torna in studio. Ilary, in collegamento con l’ex suora, in Palapa, chiede di più. La Scuccia non rivela l’identità o il sesso della persona che le ha rubato il cuore. Ma chiarisce: “Sono un paio di mesi che conosco questa persona, è un germoglio e come tale va protetto. I germogli vanno protetti e curati, sono anche imbarazzata perché non sono abitata a comprimere l’amore. Ci sto pensando tanto a questa persona e mi dispiace non averlo detto a mia mamma prima”.

La conduttrice le domanda se abbia paura di essere giudicata. La naufraga spiega: “Non voglio che venga confusa questa storia col mio ritiro dal convento. Mi sono ritirata dal convento molto prima. Temo però che per mia madre sia una doccia fredda, anche se un genitore certe cose le capisce. Quando l’ho detto mi sono sentita cento chili meno perché io non sto facendo niente di male, io sto semplicemente amando e penso che sia la cosa più bella al mondo”.



A Cayo Cochinos l’ha rivelato a Helena Prestes, in puntata Ilary Blasi vuole saperne di più, ma lei non svela l'identità di chi le ha rubato il cuore

La Blasi le domanda perché ne abbia parlato proprio con Helena, con cui aveva avuto delle divergenze. “Helena ha tante sfaccettature. Abbiamo iniziato l'avventura insieme e io confidavo molto in lei. E' stato un momento di grande intimità e tutti qua parlano d'amore e c'è stato un momento che lei ne parlava così bene, e io ho aperto questo sorriso sincero. Helena è generosa, ha anche un carattere complesso e con lei ci sono tante cose su cui mi trovavo. E' stata brava, mi ha toccato dentro e io sono contento di averlo fatto con lei", precisa lei. La presentatrice prova a farle rivelare chi sia questa persona misteriosa: molti hanno scritto che si tratterebbe di una donna. La Scuccia però si chiude a riccio: “Questa persona vive in Spagna e basta con le domande, Ilary. Se mi sta guardando, le posso dire qualcosa: mi manchi".