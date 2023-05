''Ora voglio una famiglia'': Pamela Camassa in un mare di lacrime dopo il messaggio del fidanzato Filippo Bisciglia, rivela il desiderio di maternità

In Honduras fa riflessioni profonde: “Sono arrivata a 39 anni e non ho concluso nulla”

“Ho sempre avuto paura di fare un figlio, ma ora ho capito che bisogna buttarsi”

Pamela Camassa finora ha sempre avuto paura. All’Isola dei Famosi, però, sta avendo modo di riflettere su se stessa e la sua esistenza. “Ora voglio una famiglia”, confessa la showgirl. Legata da 15 anni a Filippo Bisciglia, 45 anni, ex gieffino e conduttore di Temptation Island, rivela il suo desiderio di maternità. Poi scoppia in un mare di lacrime dopo il messaggio del fidanzato.

In Honduras la toscana ha il giusto tempo per pensare. Ilary Blasi, in collegamento con la Palapa, le mostra un suo video, in cui Pamela confessa il malessere che l’affligge. “Vorrei sentire qualcuno, Filippo per primo. Stiamo insieme da 15 anni e non siamo mai stati così lontani. Ci amiamo tanto, è il mio compagno di vita - spiega agli altri naufraghi a Cayo Cochinos - Qui ho tanto tempo per pensare, sto capendo un sacco di cose. Mi trovo a 39 anni… Cosa faccio oggi? Non ho una famiglia, sì ho un compagno, ma…”.

La Camassa piange in spiaggia, confortata dai compagni: “A 39 anni non è che abbia concluso tantissimo a livello lavorativo. Forse, se avessi preso un’altra strada, forse sarei stata più serena. Questo per me è il momento di ritrovare me stessa, la forza che ho perso in questi anni e quindi voglio fare una famiglia. Voglio rendermi fiera di altre cose, perché ad oggi non lo sono più. Ho sempre avuto paura di avere un figlio, sono sempre stata io. Finita questa avventura voglio prendere la mia vita, che si era un po’ persa, per i capelli e darle un senso”.

In Palapa Pamela torna sull’argomento che l’angoscia e alla Blasi in studio spiega: “Sono arrivata a 39 anni e non ho concluso nulla. Inutile pentirsi e tornare indietro ora guardo al futuro, all'Isola per assurdo sto capendo delle cose perché non hai mai tempo di parlare con te stessa. Non mi pento delle scelte che ho fatto, ma ora vorrei scrivere un nuovo capitolo della mia vita. Voglio andare dritta per la mia strada, perché penso di meritarmelo. Nel mio futuro vedo una famiglia, cosa di cui ho sempre avuto paura. Ho capito che bisogna buttarsi perché il tempo è prezioso. Volevo una stabilità economica e mentale, io sono molto concreta nella cose… E magari, chissà, cambiare lavoro e avere un piano B. Non posso stare così, ho tutta una vita davanti, sto diventando consapevole”.

Ilary l’ascolta e le regala una dolce sorpresa: arriva il messaggio di Filippo. “Mi manchi tantissimo, sappi che ti guardo sempre, sei fighissima e mi stai piacendo caratterialmente e mentalmente. Mi piace quando dici le cose senza avere peli sulla lingua. Brava Pami, continua così.”, le dice il fidanzato. Poi fa riferimento alla nomination che Pamela ha ricevuto da Marco Mazzoli la scorsa puntata e precisa: “Avrei reagito diversamente a una nomination di un amico che dice di nominarmi perché lo fa per strategia, perché secondo me i rapporti umani hanno più valore della strategia. Tu vai avanti per il tuo percorso, gioca come se stessi giocando la partita a padel più difficile, che vuoi vincere”.

E' sempre stata lei ad avere paura di avere un figlio: il 45enne lo avrebbe voluto. Ora, al ritorno, qualcosa cambierà

La Camassa versa ancora lacrime. “Quello che dice per me è fondamentale. Mi ha sempre sostenuta nelle scelte che ho fatto nella mia vita, giuste o sbagliate. E' la persona più importante della mia vita, vale più di ogni cosa al mondo. E' sempre con me, lo sogno quasi tutte le notti. Avevo bisogno di queste sue parole di sostegno, non puoi immaginare quanta carica mi stia dando adesso. Adesso non si molla, fino alla fine”, sottolinea felice.