''Mi hanno ricostruito un seno'': Naike Rivelli si mostra appena uscita dalla sala operatoria, ecco cos'è successo

La figlia di Ornella Muti si è sottoposta all’intervento alla Smeriglia Clinic

Naike Rivelli, la figlia 48enne di Ornella Muti, si fa vedere sul social appena uscita dalla sala operatoria. Nelle sue IG Stories racconta cosa le è successo. “Mi hanno ricostruito un seno”, confessa.

Naike per l’intervento ha scelto la Smeriglia Clinic del dottor Silvio Smeriglia. Subito dopo essere finita sotto i ferri, appena ripresasi dall’anestesia, Naike si lascia immortalare ancora stesa sul lettino e scrive: “I’m back”. Aggiunge alcuni hashtag in cui parla della ricostruzione e dell'intervento. E dice anche grazie al chirurgo che ha risolto il suo problema.

“Ciao, sono ancora viva, lo dico per chi sperava altrimenti…”, sottolinea ironica la Rivelli nelle storie su Instagram, mostrandosi in pigiama, nella sua stanza d’ospedale. Poi aggiunge: “Hanno fatto un lavoro incredibile. Devo ringraziare il dottor Silvio Smeraglia che mi ha letteralmente ricostruito un seno. Grandi dolori, tutto nella norma, e, piano piano, ritorno”.

Naike non rivela chiaramente il motivo per cui abbia dovuto ricostruire uno dei due seni. A un’amica che nei commenti glielo domanda, replica: “Lunga storia”. Potrebbe essere stata costretta all’operazione per rimuovere un nodulo ‘pericoloso’. Solo cinque giorni fa, insieme alla madre, aveva condiviso un post contro il cancro.

“Abbiamo fatto un percorso incredibile negli ultimi 15 anni. Abbiamo cambiato così tanto nella nostra vita. Abbiamo lottato con il dolore e la malattia e questo ci ha trasformato, ci ha reso consapevoli, più forti, attenti alle cose importi. La salute, l’amore per se stessi e il prossimo, il rispetto dell’ambiente e degli animali, sono queste le cose che ci interessano. Sostenere coloro che si vogliono curare con cure palliative, sostenere chi lotta contro il cancro. Cercare di creare alternative ecosostenibili a quelle proposte dagli influencer, per sostenere quella gran parte dei giovani che si battono per un futuro migliore”, aveva scritto Naike a commento.