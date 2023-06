Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli: rara apparizione mondana di coppia alla Milano Fashion Week

La 48enne insieme al compagno 33enne alla sfilata di Valentino

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli camminano spediti davanti ai tanti fotografi assiepati. I due si concedono una rara apparizione mondana di coppia alla Milano Fashion Week. Non bucano l’appuntamento con la sfilata di Valentino, che inaugura la settimana della moda Uomo primavera estate 2024.

Innamorati, complici, forti anche del successo del libro scritto a quattro mani in cui si raccontano, “Gli altri litigano per gelosia. Noi per gatti, fiori, foto e ristoranti”, la giornalista, scrittrice e blogger 48enne e il social chef, volto di E’ sempre Mezzogiorno, 33enne, si mostrano davanti agli obiettivi più affiatati che mai. Lei indossa un abito sottoveste di raso color viola, sotto sandali con zeppa gialli e un soprabito nero. Lui porta una camicia fantasia aperta, sotto t-shirt bianca e collane etniche ben in vista. Sotto jeans e sneakers.

I due sono curiosi di osservare con attenzione le nuove proposte del famoso brand. La collezione, chiamata Valentino The Narratives, racconta l’idea di mascolinità del direttore creativo della maison, Pierpaolo Piccioli. Nel cortile dell'Università Statale di Milano, in via Festa del Perdono, tra studenti, professori, celebrities e professionisti del settore, i modelli sfilano con abiti che sprigionano non solo forza, ma delicatezza e tanto romanticismo.

Selvaggia apprezza, come pure Lorenzo, che sicuramente non hanno potuto non notare come Valentino abbia scelto di omaggiare il romanzo Una vita come tante dell'autrice statunitense Hanya Yanagihara, compresa la celebre frase, che permea l'intera collezione. “We are so old, we have become young again”, tradotto: “Siamo così anziani che siamo diventati di nuovo giovani”.