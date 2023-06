''Da piccola ho trovato un sex toy in camera dei miei genitori'': Alessia Marcuzzi lascia a bocca aperta Diletta Leotta

La conduttrice 50enne lo racconta nella prima puntata del podcast Mamma Dilettante

Risponde così alla domanda: “Cosa faresti se tuo figlio o figlia trovasse in casa un sex toy?”

Alessia Marcuzzi parla della sua esperienza da genitore nel podcast Mamma Dilettante condotto da Diletta Leotta, incinta del suo primo figlio, una bambina, che nascerà a metà agosto prossimo, per la felicità di papà Loris Karius. La conduttrice 50enne, madre di Tommaso, 22 anni, e Mia, 12, si mette totalmente a nudo. Quando deve rispondere alla domanda piccante “Cosa faresti se tuo figlio o figlia trovasse in casa un sex toy?”, non ha problemi e svela: “Da piccola ho trovato un sex toy in camera dei miei genitori”. Lascia così la Leotta sbalordita a bocca aperta: la 31enne ride incredula.

Alessia ha un rapporto molto aperto con la mamma Antonietta e il papà Eugenio. “Mia madre mi ha avuto giovanissima, 19/20 anni”, sottolinea. Figlia unica, quando legge il biglietto con sopra il quesito sul sex toy, confessa: “L’ho beccata… Beh ora ti dico una cosa per cui vorrai il numero di mia mamma: io da piccola l’ho trovato… L’ho trovato nel cassetto di mamma e papà, ma non avevo capito bene cosa fosse, l’ho capito dopo, nel tempo. Diciamo che i miei genitori sono molto liberi in tutto, nel senso che non sono mai stati oppressivi o bigotti”. La Leotta è incredula, ride di gusto: non riesce a credere sia accaduto.

La presentatrice 50enne aggiunge: “Loro non sanno che l’ho trovato, non credo di averglielo mai detto. Ho tenuto questo segreto fino a oggi, credo di sì. Però poi, quando sono cresciuta… In quel momento non sapevo cosa fosse, quando qualche anno dopo ci ho pensato, ho detto: ‘Ragazzi sono proprio dei geni’. Mia madre era avanti anni luce”.

Alessia è fiera dell’amore che pervade i genitori: “I miei stanno insieme da quando lei aveva 16 anni e mio padre 19”. Poi, per rispondere infine alla domanda che le è stata posta, a Diletta sottolinea: “Quindi se mio figlio o mia figlia trovassero un sex toy a casa, non potrei dire proprio niente…!”.