Il 41enne attacca il 33enne, ex volto delle pubblicità Kinder: interviene Andrea Preti ed evita il peggio

Al reality tutti sospettano di tutti: tra i due lo scontro è quasi violento e volano parole grosse

Tutti sospettano di tutti ed è quasi ‘normale’ che possa arrivare una lite accesa in cui volano parole grosse. La seconda puntata de La Talpa si apre con un scontro più che acceso. Gilles Rocca esplode contro Alessandro Egger. “Testa di ca**o”, dice il 41enne all’altro. Il 33enne, ex volto delle pubblicità Kinder, contrattacca. Deve intervenire Andrea Preti per evitare che si arrivi alle mani. Tutto si scatena in un istante.

Gilles Rocca esplode contro Alessandro Egger a La Talpa: "Testa di ca**o". Ecco cos'è successo

Egger sostiene di aver visto un uomo allontanarsi con la valigetta chela conduttrice Diletta Leotta aveva affidato al gruppo. Dice che questa persona aveva la barba e una felpa col logo del reality. Dopo aver recuperato la valigetta in questione Alessandro raggiunge gli altri e li sveglia: è subito sospettato da tutti.

Per Egger l’uomo che aveva sottratto la valigetta sarebbe Andrea Preti, glielo dice, l’altro nega, così Alessandro, vedendo che pure gli altri continuano a ritenerlo responsabile, si arrabbia e afferma: “Io lascio la casa”. Quando si allontana sente una voce maschile dire: “Ma questo è scemo”.

Il 41enne attacca il 33enne, ex volto delle pubblicità Kinder: interviene Andrea Preti ed evita il peggio

Rocca è furioso per il tempo perso a cercare Egger e non La Talpa: “Se n'è andato perché pensava che noi non gli stessimo dando credito. Il fatto che lui sia scappato ha interrotto la ricerca. E alla fine la ricerca della talpa è diventata la ricerca di Alessandro Egger. Siamo qui per un gioco, prendere, sbroccare così e andarsene via senza un confronto mi sembra una grande ca**ata”.

Dopo ore passate a cercare Alessandro, il ragazzo ricompare. "Ragazzi non potete capire cosa è successo. Ho fatto il giro intorno al lago perché stavo seguendo una cosa e quando vi ho sentito urlare sono corso qui”, svela. Gilles Rocca così esplode contro di lui.

Al reality tutti sospettano di tutti: tra i due lo scontro è quasi violento e volano parole grosse

“Il gioco è una cosa, la vita vera è un'altra. Sono tre ore che ti stiamo cercando. Un po' di rispetto. Ho 41 anni, devi portare rispetto”, gli urla Gilles. "Tu hai detto: ‘Scemo, vattene da casa’”, gli rinfaccia Egger. L’ex vincitore di Ballando replica perché non è stato lui a pronunciare quelle parole: “Ma chi ti ha detto ‘scemo’. Io me ne vado immediatamente se c'è una persona come te dentro la casa. Le ragazze hanno paura. Tu sei un testa di c**o che le ha fatte spaventare”.

Il gruppo, accusa Alessandro: "Ti sei nascosto per tre ore, non sei andato in nessun ca**o di lago. Prendi per il c**o le persone con cui ridevi fino a poco fa". Diletta Leotta cerca di far tornare la calma: "Ricordiamoci di mantenere dei toni più sereni, diversi".

Diletta Leotta mostra le immagini e chiede a tutti di moderarsi

Poi si scoprirà che effettivamente è stato Preti a rubare la valigetta su indicazione della produzione, ottenendo così un premio di 3mila euro per il gruppo.