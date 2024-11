La produttrice 50enne dice la sua su quanto accaduto a Ballando con la giudice sua coetanea

La blogger manda un messaggio ad Alberto Matano poi anche sul social replica

La smentita arriva in diretta tv. Sonia Bruganelli a La Vita in Diretta parla di Selvaggia Lucarelli, commentando la querelle con la giudice di sabato sera a Ballando con le Stelle. Parla anche di una vicinanza passata con la 50enne sua coetanea. La blogger e scrittrice, però, non ci sta. Manda un messaggio ad Alberto Matano. “Io e Sonia Bruganelli non siamo mai state amiche”, sottolinea. Poi anche sul social dice la sua.

''Io e Sonia Bruganelli non siamo mai state amiche'': Selvaggia Lucarelli interviene in diretta tv per fare una smentita

La produttrice torna sulla discussione al dancing show: “Io non parlavo della professione di Selvaggia e i contenuti giornalistici a pagamento. Mi riferivo a me e lei su quell’argomento. Cioè il fatto che io volessi fare la giurata al posto suo. Era la sua opinione e da un punto di vista giornalistico credo sia importante il confronto e la doppia opinione. Forse era più giusto e carino che ne parlassimo in presenza. Se ho sottolineato che lei guadagna sulla mia persona? Oddio, in quel caso sì l’ha fatto. Ma scusatemi, è elegante che lei dica in diretta che io sono sposata con una persona ricca?”

“Io non avrei mai parlato di quell’argomento se lei non mi avesse provocato. Mi ha detto ‘pensi di avere qualcosa da dire?’. Se io volevo fare la giurata al posto suo? Andiamo per gradi. A me due anni fa è stato chiesto se volessi fare la concorrente. Non era il momento giusto e allora ho detto: ‘L’unica cosa che posso fare, se dovesse cambiare la giuria, è di fare un provino per fare la giurata’. Milly ha detto: ‘Io la giuria non la cambio’ e io ho detto che non avrei ballato. Poi le circostanze sono cambiate e quest’anno invece ho accettato di scendere in pista”, prosegue l’ex moglie di Paolo Bonolis.

Sonia aggiunge: “Lei dice che arrivo con un copione e mi preparo le risposte. Non è vero! C’è una cosa che non notate. Lei mi ha detto una cosa che ha me ha dato molto fastidio. Ha detto: ‘Tu pensi che ci sia qualcosa da dire su di te?’. Non ero entrata con l’idea di attaccarla sulla newsletter”.

La produttrice 50enne dice la sua su quanto accaduto a Ballando con la giudice sua coetanea a La Vita in Diretta

Roberto Alessi, in studio, facendo riferimento ad alcune sue dichiarazioni al Corriere della Sera, le domanda: “Ho letto questa tua intervista dove parli di amicizia con lei. Dici che finito Ballando tornerete ad essere amiche come lo eravate. Questo è vero?”. La Bruganelli conferma: “Se prima eravamo amiche e c’era un rapporto? Sì, prima c’era un rapporto. Non faccio dichiarazioni di pace. Facciamo finire il programma, non voglio che sembri captatio benevolentiae. Però rispetto e ammiro le donne intelligenti. Adesso siamo su fronti opposti, ma finita la puntata è finito l’alterco, poi magari ricomincia il sabato dopo. Ma preferisco gli sconti con lei che le false carezze”.

Le sue parole vengono ‘sbugiardate'. Matano prende lo smartphone, controlla un messaggio e subito dopo esclama: “Attenzione! Selvaggia mi sta scrivendo. Dice che non siete mai state amiche e non c’è mai stata un’amicizia”. Sonia non si perde d’animo e spiega: “No vabbè, ma devo entrare nel dettaglio? Lei in passato, prima di Ballando Con le Stelle, è venuta ospite da me a I Libri di Sonia a presentare un suo libro. E io l’ho intervistata per un suo libro, che tra l’altro era anche molto forte. E se vogliamo dirla tutta, purtroppo non ho potuto mandare la puntata su Mediaset Infinity perché mi pare che lei avesse una causa con Mediaset”.

La blogger manda un messaggio ad Alberto Matano poi anche sul social replica

“Quindi tra l’altro, se dobbiamo entrare nel dettaglio è stato anche lavoro… Ma io comunque ho stima, sabato ci siamo anche salutate all’uscita del programma”, precisa ancora. La Lucarelli nelle sue storie, però, immediatamente scrive: “Non ho alcuna causa con Mediaset, sono stata anche ospite di Bianca Berlinguer pochi mesi fa, Sonia Bruganelli ha riferito una cosa falsa a La Vita In Diretta. Io boh”. Non è ancora finita.