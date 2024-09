Giorgia Palmas e Filippo Magnini organizzano un compleanno a tema per i 4 anni della figlia Mia: guarda

Per la bimba si ispirano alla principessa più combattiva di Disney, Merida, la protagonista di Ribelle - The Brave

E’ un party perfetto, curato sin nei minimi dettagli, seguendo le indicazioni della piccola. Giorgia Palmas e Filippo Magnini organizzano a Milano un compleanno a tema per i 4 anni della figlia Mia. Per la bimba si ispirano alla principessa più combattiva di Disney, Merida di DunBroc, l’impavida protagonista di Ribelle - The Brave.

L’ex velina 42enne, mamma pure di Sofia, 16 anni, avuta dall’ex Davide Bombardini, e il marito ex campione di nuoto suo coetaneo si affidano a Il Mondo di Meg sia per l’animazione che per l’event plannig. La Palmas commenta: “E’ stato tutto incredibile, perfetto”.

“Dobbiamo attingere dalle favole più belle per poter descrivere l’avventura che è iniziata esattamente 4 anni fa quando sei nata tu, piccola nostra Mia, tu che sei un vulcano vero di energia e Amore, tu che sei luce e sorpresa quotidiana… Tu che hai un carattere tanto forte da averci ‘spiegato’ che le regole sono fatte apposta per essere infrante, tu che sai essere la creatura più dolce del mondo e che ci fa sciogliere tutte le volte che ci dice ‘staremo per sempre insieme’… Noi che abbiamo i cuori che battono all’unisono con il tuo”, scrive sul social la mamma.

Giorgia condivide tante immagini della festa e aggiunge: “E’ il tuo compleanno piccola principessa ribelle, e la tua mamma ‘con i capelli magici’ e il tuo papà ‘fortissimo’ ti amano in un modo che non si può descrivere. Sei Vita Mia, Ti amiamo e Ti Adoriamo. Buon Compleanno”. Il papà condivide gli identici scatti e le medesime parole.

Tutti e tre posano davanti all’allestimento magico del party: la torta a due piani ha in cima la principessa scelta. Anche i dolcetti raffigurano Merida.