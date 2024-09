''La vivo malissimo'': Vanessa Incontrada rivela di avere angoscia per il figlio adolescente a cui ha dovuto comprare il motorino

L’attrice lo confessa apertamente nel podcast di Malcom Pagani, Dicono di te

Vanessa Incontrada si racconta nel podcast di Malcom Pagani, Dicono di te. L’attrice parla della sua infanzia e adolescenza a Barcellona, del successo professionale. Durante la lunga intervista rivela pure di avere angoscia per il figlio adolescente a cui ha dovuto comprare il motorino. Isal ha 16 anni ed è il frutto dell’amore, ora rinnovato, col compagno Rossano Laurini. "La vivo malissimo", fa sapere.

"Sono in un momento della mia vita in cui cerco protezione”, confessa l’attrice e conduttrice. La spagnola 45enne poi si apre sul suo ragazzo e svela:"Sto vivendo male la sua crescita. Ha compiuto 16 anni ed è giusto che faccia le sue scelte, che cominci ad uscire e ad avere la sua indipendenza, ma non avere più il controllo mi fa stare male”.

“La sto vivendo malissimo - aggiunge ancora la Incontrada - Spero che lui non viva questa angoscia che ho io, non gliela voglio trasmettere perché ha 16 anni ed è giusto che si faccia la sua vita, che esca, che stia con i suoi amici”. Quando isal ha chiesto il ciclomotore Vanessa non ne è stata contenta. “La lotta per il motorino c'è stata, perché io non volevo, ma alla fine ha il motorino, quindi ho anche questa sofferenza - sottolinea - Vorrei che non mi succedesse questa cosa. La vivo malissimo".