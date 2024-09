''Ci siamo aiutati a vicenda, siamo rimasti in contatto'': Giovanni Angiolini, ex di Michelle Hunziker, racconta della loro relazione

Il medico torna sulla breve liaison con la showgirl nel 2022, subito dopo la separazione di lei da Trussardi

Il 43enne spiega il motivo per cui è finita quasi subito: “Abbiamo vite troppo differenti”

Giovanni Angiolini sulle pagine di Diva e Donna torna sulla breve liaison con una delle regine della tv. L’ex di Michelle Hunziker racconta la loro relazione nel 2022, immediatamente dopo la separazione tra la showgirl 47enne e Tomaso Trussardi. “Ci siamo aiutati a vicenda - chiarisce il 43enne - Siamo rimasti in contatto”.

Quella tra l’ex gieffino, medico chirurgo apprezzato, e la svizzera è stata una “storia intensa ma anche divertente". "Per entrambi era un periodo molto, molto difficile sul piano dei sentimenti. Ci siamo aiutati vicendevolmente”, spiega Giovanni. Sul fulmineo addio, chiarisce il motivo per cui è finita: ”Semplicemente perché abbiamo entrambi vite troppo differenti e piene di cose”. Hanno deciso di interrompere di comune accordo e anche ora intrattengono un legane amichevole: "Siamo rimasti in contatto, ci mandiamo messaggi di auguri, è sempre un piacere sentirci”.

Angiolini rivela di aver conosciuto la Hunziker a un “appuntamento di lavoro”. Quando gli si domanda se per caso si sia occupato di fare ritocchi estetici a Michelle (è ortopedico, ma anche specializzato in medicina estetica, ndr.), lui commenta: "Ma no, non ho mai fatto nulla sul viso di Michelle. Lei ha davvero un ottimo DNA ma soprattutto non potete capire quanto è disciplinata nel mantenersi in forma”.

Al momento il dottore non è più single: “Non totalmente celibe. Diciamo... in via di esplorazione. O meglio: in via di incasinamento!”.