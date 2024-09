''Mi pagano, il contratto non fa schifo, non siamo tutti qui per la gloria'': Sonia Bruganelli è molto onesta su 'Ballando con le Stelle'

La produttrice 50enne lo ammette candidamente alla conferenza stampa del dancing show

Sonia Bruganelli alla conferenza stampa di Ballando con le Stelle è schietta e lapidaria, come spesso accade. E’ molto onesta quando le domandano il motivo per cui abbia accettato di partecipare al dancing show di Milly Carlucci, che prenderà il via sabato 28 settembre su Rai1. “Mi pagano, il contratto non fa schifo, non siamo tutti qui per la gloria”, confessa.

La produttrice 50enne scenderà in pista con Carlo Aloia e non con Angelo Madonia, a cui è sentimentalmente legata. Il ballerino 40enne danzerà invece con la ‘Divina’ Federica Pellegrini. Sonia al giornalisti presenti spiega di aver detto di sì a Milly Carlucci perché ha visto in Ballando un’occasione per migliorarsi sia fisicamente che emotivamente in un momento di grande mutamento della sua esistenza.

Dopo la separazione da Paolo Bonolis, da cui ha avuto i tre figli Silvia, Davide e Adele, nonostante continui a lavorare con il famoso presentatore, con cui stima e affetto rimangono immutati, la Bruganelli cerca nuovi stimoli. Ballando con le Stelle è la sua terapia attuale, meglio partecipare alla trasmissione che andare dallo psicanalista e dal dietologo. Per lei il discorso non fa una piega. Poi aggiunge: “Inoltre mi pagano invece di pagare e quindi ho detto perché no? Il contratto poi non fa neanche schifo, perché se no sembra che siamo tutti qui per la gloria”.