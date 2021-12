Giorgia Palmas si risposa con Magnini: annuncio e motivo

Giorgia Palmas ha annunciato che sposerà nuovamente Filippo Magnini. La coppia si è già giurata amore eterno lo scorso maggio, ma lo ha fatto con una cerimonia intima e privatissima a causa delle restrizioni dovute al Covid. Non ha potuto festeggiare come avrebbe voluto. Adesso però la bella 39enne sta organizzando un nuovo evento, in chiesa. Il prossimo anno dirà ‘sì’ al padre di sua figlia Mia (nata nel 2020) con rito religioso. Rispondendo alle curiosità dei fan via Instagram ha infatti dichiarato: “Sì ci sposeremo (anche) con rito religioso e sì, sarà nel 2022”.

L’ex velina, che è mamma anche di Sofia, avuta 13 anni fa con l’ex Davide Bombardini, sta vivendo un momento felice della sua vita, anche se ha tanti impegni. Ovviamente ci sono le figlie da crescere, ma anche nuovi progetti lavorativi (come la rubrica di cucina lanciata sui social proprio con Magnini). Ad una follower che le chiedeva consigli per destreggiarsi nella quotidianità da genitore, Giorgia ha però detto che riuscire a ritagliarsi degli spazi da dedicare a sé stessa è per lei molto importante.

“Ognuna di noi dovrebbe riuscire ad avere del tempo per sé, ma tra lavoro e figli non è facile, prova ad organizzarti al meglio possibile con chi ti sta accanto o con chi può darti una mano. A volte anche solo farsi una doccia con calma o un bagno caldo è tempo per sé”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 2/12/2021.