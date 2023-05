Giorgia Venturini rivela: ''Mia figlia è nata con l'ittero, non mangiava e non dormiva, abbiamo scoperto che…''

La conduttrice 39enne il 12 agosto 2022 è diventata mamma di Sole

Giorgia Venturini, ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2019, sposata dal 20 giugno 2022 con l’imprenditore Marco De Santis, diventata mamma di Sole il 12 agosto dello stesso anno, a Gente rivela i problemi di salute della figlia. Il suo percorso, travagliato, l’ha spinta a febbraio scorso a fondare l’Associazione Sole che dà sostegno alle neo mamme. “Mia figlia è nata con l'ittero, non mangiava e non dormiva...”, racconta.

I primi mesi da genitore di Giorgia sono stati “molto difficili”, la 39enne, conduttrice di X-Style su Canale 5, non lo nasconde. “Mia figlia, appena nata, aveva l’ittero, una cosa frequente, e me l’hanno portata via, così non ho avuto la montata e l’ho allattata solo un mese. Poi abbiamo scoperto che aveva un problema al midollo: aveva un sacco di valori del sangue sballati e nessuno capiva cosa fosse. Abbiamo fatto mille prelievi, mille ipotesi, è stata a rischio trasfusione. Non mangiava, era troppo stanca, e non riusciva a dormire, era agitata, coliche a non finire. Ero preoccupata per lei, pensavo di non farcela”, confessa.

“Alla fine, per fortuna, abbiamo trovato la cura giusta: sta rispondendo bene e se va avanti così fino all’anno, poi dovrebbe essersi risolto tutto - prosegue la Venturini - Ora la piccola ha un emangioma abbastanza grande sulla testa e sul naso, che avrebbe richiesto un’altra cura pesante. Per ora abbiamo deciso di aspettare, non è un problema funzionale, ma solo estetico”.

La presentatrice ha fondato l’associazione che porta il nome della figlia per offrire sostegno pratico e psicologico alle neo mamme fino al primo anno di vita del bambino. Giorgia lo ha fatto per aiutare altre che si sono sentite come lei: “Nonostante avessi la possibilità di farmi aiutare da diverse figure professionali, ho passato giorni e giorni a piangere. Appena sono stata meglio, ho pensato che fosse giusto fare qualcosa per aiutare le altre. Offrire loro una piccola àncora”.

Lei adesso si sente meglio: “Ora va tutto benissimo, è ‘solo’ una bambina di nove mesi. Come vede racconto la cosa un po’ con il sorriso. Ma in quei momenti non sono stata serena, per niente. Ero mamma per la prima volta, avevo paura di tutto, non sapevo come fare. Impari sul campo. Ora affronterei tutto in maniera diversa”.