Giulia De Lellis, pancione in bikini anche ad Amalfi: gravidanza agli sgoccioli sempre sotto al sole

- L’influencer 29enne sta girando l’Italia col suo Tony Effe
- Incinta della loro prima figlia, Priscilla, si gode le mete più ambite dell’estate
- Ad Amalfi mette in mostra il pancione in bikini durante una gita in barca
La gravidanza di Giulia De Lellis continua sotto il sole estivo italiano.
L’influencer 29enne aspetta il primo figlio dal compagno Tony Effe, 34 anni. E lo sta seguendo in giro per il Bel Paese, dove il rapper si sta esibendo durante la bella stagione.
Alcune immagini del suo pancione sono in copertina sul numero di ‘Chi’ di questa settimana (dove Giulia appare in costume accanto a Effe).
Altri scatti li ha condivisi lei stessa dalla Costiera Amalfitana, ultima tappa – per il momento – di questa lunga estate italianissima.
Giulia fa il pieno di vitamina D con un bikini rosso a bordo di una barca di fronte alla costa campana.
Recentemente la mora romana, nata televisivamente a ‘Uomini e Donne’, ha spiegato di stare vivendo benissimo la dolce attesa.
“La mia gravidanza sta andando nei migliori dei modi, sto benissimo. Mi sento fortunata e non è scontato. Sono molto felice perché è stata una gravidanza desiderata, cercata, voluta, volutissima”, ha detto.
“Fosse stato per il mio ragazzo, penso dopo i 2 o 3 mesi già potevamo iniziare ad avere un bambino, io ho preferito far passare delle situazioni, prenderci una casa un po' più grande”, ha aggiunto.
Ha poi parlato del nome scelto per la piccola, Priscilla: “Significa antica, qualcosa di estremamente nobile e importante. Sono completamente innamorata del suo nome. Quando lui mi ha detto questo nome io mi sono innamorata di nuovo di lui. Il modo in cui me l'ha detto mi ha fatta emozionare”.