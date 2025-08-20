Giulia De Lellis, pancione in bikini anche ad Amalfi: gravidanza agli sgoccioli sempre sotto al sole

L’influencer 29enne sta girando l’Italia col suo Tony Effe

Incinta della loro prima figlia, Priscilla, si gode le mete più ambite dell’estate

Ad Amalfi mette in mostra il pancione in bikini durante una gita in barca

La gravidanza di Giulia De Lellis continua sotto il sole estivo italiano.

L’influencer 29enne aspetta il primo figlio dal compagno Tony Effe, 34 anni. E lo sta seguendo in giro per il Bel Paese, dove il rapper si sta esibendo durante la bella stagione.

Alcune immagini del suo pancione sono in copertina sul numero di ‘Chi’ di questa settimana (dove Giulia appare in costume accanto a Effe).

Giulia De Lellis, 29 anni, col pancione in bikini davanti alla Costiera Amalfitana

Altri scatti li ha condivisi lei stessa dalla Costiera Amalfitana, ultima tappa – per il momento – di questa lunga estate italianissima.

Giulia fa il pieno di vitamina D con un bikini rosso a bordo di una barca di fronte alla costa campana.

Recentemente la mora romana, nata televisivamente a ‘Uomini e Donne’, ha spiegato di stare vivendo benissimo la dolce attesa.

Giulia e Tony Effe, 34 anni, sulla copertina di Chi

“La mia gravidanza sta andando nei migliori dei modi, sto benissimo. Mi sento fortunata e non è scontato. Sono molto felice perché è stata una gravidanza desiderata, cercata, voluta, volutissima”, ha detto.

“Fosse stato per il mio ragazzo, penso dopo i 2 o 3 mesi già potevamo iniziare ad avere un bambino, io ho preferito far passare delle situazioni, prenderci una casa un po' più grande”, ha aggiunto.

Il numero di Chi in edicola

Ha poi parlato del nome scelto per la piccola, Priscilla: “Significa antica, qualcosa di estremamente nobile e importante. Sono completamente innamorata del suo nome. Quando lui mi ha detto questo nome io mi sono innamorata di nuovo di lui. Il modo in cui me l'ha detto mi ha fatta emozionare”.