Giulia De Lellis nelle sue storie, rivolgendosi ai tanti fan, parla di traumi e psicologo. Cerca di descrivere la sensazione provata dopo una seduta dall’analista. Sdraiata sul divano di casa a Milano, appena tornata dalla terapia, cerca di far capire come si senta in quel preciso momento.

''E' come se non dormissi da due giorni'': Giulia De Lellis parla di traumi e psicologo

“Non so se voi andate dallo psicologo, se non lo fate, indipendentemente dai vostri traumi e dal vostro vissuto, ve lo consiglio perché è veramente liberatorio - esordisce l’influencer 27enne - Io quando finisco mi sento come se mi fossi bevuta una bottiglia di vino rosso o come se non dormissi da due giorni. Come facciamo a descrivere la sensazione post psicologo? Aiutatemi, non mi vengono le parole, ma avete capito cosa intendo no? Ed è incredibile perché basta vedere il mio vibe nelle mie storie prima… Beh, questa è la mia sensazione dopo”.

La 27enne descrive la sensazione provata dopo la seduta dall’analista

La De Lellis chiarisce sul motivo per cui ha scelto un percorso di psicoterapia: “Alcuni mi chiedono perché vado in analisi: lo faccio perché voglio vivere bene e stare bene. Ovviamente ci sono giorni sì e giorni no per tutti: non mi riferisco a quel tipo di stare bene. Ma ci sono stati dei traumi, alcuni li conoscete, altri no, che non mi hanno sempre fatto stare bene. Siccome voglio stare più serena e vivere meglio, vado in analisi”.

L’influencer spiega anche perché è in analisi ormai da tempo

I follower commentano. Giulia replica: “Tra i termini che mi state scrivendo per descrivere la sensazione post psicologo, 'destrutturata' è quello che mi piace di più. C’è chi dopo una seduta si sente più motivato, chi disorientato, chi più libero e leggero, chi completamente apatico, chi non riesce a fare nulla, chi invece ha grinta e si sente padrone del mondo. Ovviamente la sensazione è estremamente personale”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sente come se fosse stata messa in un frullatore: così, paciosa, osserva il tramonto dalla finestra. “Nonostante abbia un mare di cose da fare, voglio godermelo”, sottolinea.