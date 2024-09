Giulia De Lellis sbarca di nuovo in Laguna: a Venezia stavolta per presentare un film in cui recita

L’influencer 28enne sfila sul red carpet per la prima volta da attrice

In passato criticata per la sua presenza al Lido, stavolta di prende la scena col corto “101%”

E’ un habitué della Mostra del Cinema, anche se in passato più volte è stata criticata per la sua presenza al Lido. “Cosa ci fa una influencer lì?”, si sono chiesti in molti, e non solo con lei, gridando allo scandalo. Stavolta è diverso. Giulia De Lellis sbarca di nuovo in Laguna: a Venezia stavolta arriva per presentare un film in cui recita. Si prende la scena con il resto del cast col corto “101%” di Andriy Odlyvanyy, con la regia di Serena Corvaglia, che è possibile vedere da ieri, 2 settembre, su Rai Play. La 28enne romana sfila sul red carpet per la prima volta da attrice insieme al tutto il cast e all’artista che ha curato le musiche della pellicola, Geolier.

Nel pomeriggio, con una mise sobria, risponde alle domande dei giornalisti, orgogliosa di aver fatto parte del progetto di Rai Cinema. Poi la sera Giulia indossa un meraviglioso abito firmato da Marciano by Guess rosa chiarissimo e si prende i riflettori.

Sul social scrive: “101% è il progetto vincitore della sesta edizione del contest ‘La realtà che NON esiste’ prodotto da @rai_cinema e @onemorehub con la regia di @serenacorvaglia. Averne fatto parte è stato incredibile, mi mancano ancora le parole… Grazie a chi ha reso possibile tutto questo”. Per lei è un momento speciale.

La romana è molto orgogliosa della strada fatta sinora

La De Lellis, molto vicina a Tony Effe affettivamente, per una volta a Venezia fa passerella per un progetto inerente al cinema. Sorride raggiante accanto al resto degli attori che hanno recitano con lei: Andrea Arru, Daniele Davì, Sofia Iacuitto, Luca Ribezzo e Krizia Moretti. E’ orgogliosa della strada fatta finora.