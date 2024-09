Il conduttore al debutto conquista un esorbitante 24,85% di share, ma c’è chi storce il naso

C’è chi crede che non sia arrivato per indicazioni arrivate dai ‘piani alti’ di Viale Mazzini. Stefano De Martino conduce la prima puntata di Affari Tuoi, ma è subito polemica: c'entra Amadeus ovviamente. Il conduttore al debutto conquista un esorbitante 24,85% di share, ma c’è chi sui social storce il naso per il mancato saluto iniziale a chi l’ha preceduto nello show dei pacchi di Rai1. Il 34enne napoletano non cita neppure 61enne quando si apre il programma. Sui social in tanti si scatenano, però potrebbe essere davvero molto probabile che il ‘trasloco’ di Amadeus su Nove abbia causato la scelta dell’ex ballerino, magari non proprio generata da lui, tra l’altro…

De Martino cita Il suo predecessore molto dopo, quando la concorrente, accompagnata dal compagno, arriva alla fine con due pacchi rossi. “Come direbbe anche il buon Amadeus: soldi sicuri", sottolinea quando in gioco sono rimasti solo i pacchi da 30mila e 100mila euro. Ma non basta.

I nostalgici non mancano. C’è chi sui social spera che Stefano prenda la mano, facendogli comunque i complimenti. Chi invece rimpiange chi non c’è più. “Non è la stessa cosa senza di te Ama”, sottolinea qualcuno. “Partiti malissimo”, tuona un altro. “Due minuti e già mi sembra C’è Posta Per te. Lentissimo”, fa notare un follower.

Poi ci sono anche quelli che giustificano l’ex marito di Belen “troppo emozionato”, “spaesato e spaventato”. “Amadeus manca, è inevitabile - sottolinea uno - Ma Stefano De Martino è bravo. Deve prendere un po’ di confidenza col format, ma è l’unico che poteva tentare di sostituirlo. Merita un incoraggiamento”.