La ballerina di 'Amici' Giulia Pauselli allatta in spiaggia e posta la foto della vacanza 'selvaggia' a Formentera

La 32enne, in bikini, fa mangiare il piccolo Romeo Maria di 9 mesi

Insieme al compagno 39enne Marcello Sacchetta si gode giorni spensierati sull’isola delle Baleari

Giulia Pauselli si rilassa dopo le fatiche di Amici: è stato un anno impegnativo il suo al talent show di Maria De Filippi, condito pure da un infortunio. Dopo il parto è tornata ad esibirsi lo scorso 18 marzo, poi è arrivata la lesione al menisco e l'operazione. La ballerina adesso, però, si prende una pausa e si gode una splendida e ‘selvaggia’ vacanza a Formentera col compagno Marcello Sacchetta. Sull’isola delle Baleari si sente completamente a suo agio. In spiaggia, con indosso un microbikini, la 32enne allatta il suo piccolo Romeo Maria, il figlio che ha messo al mondo il 30 agosto 2022. Posta le foto che raccontano il viaggio.

Il bimbo di nove mesi è estasiato mentre succhia il latte materno dal seno della danzatrice. Giulia con la mano gli accarezza il volto: l’immagine che la Pauselli condivide sprigiona un’incredibile tenerezza e piovono ‘like’.

“La cosa più bella di questa isola è viverla come se fossi del posto (o quasi)”, scrive Giulia per accompagnare il post in cui racconta i giorni felici al mare, sotto il sole spagnolo. Appena quattro giorni fa, in partenza per le la meta agognata, aveva spiegato: “‘Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino (…). Se ci credi ti basta perché, poi la strada la trovi da te’”, citando il famoso brano di Eugenio Bennato, L’isola che non c’è.

E' la prima vacanza con il piccolo per la coppia

Il relax sull'isola per i tre è totale

“Eccoci qui nella nostra isola del cuore e quest’anno con uno special guest - aveva continuato la Pauselli - Piccolo pit stop di una notte a Ibiza per poi prendere il traghetto per Formentera! Grazie alla nostra agenzia. Rende il soggiorno ancora più incantevole con le sue casette silenziose e immerse nella natura come piacciono a noi. Spesso ci chiedete se questa è un’isola anche per famiglie. Anche se la risposta è ovvia vi invitiamo a seguire il nostro viaggio e chissà…magari ci incontreremo qui”.