Sabrina Ghio per il primo compleanno della figlia Mia fa le cose in grande: le foto della festa

Insieme al marito Carlo Nigri e alla primogenita Penelope celebra la piccola

“Ci hai completati entrando nella nostra famiglia”, scrive la 37enne

Sabrina Ghio è felice. Il 7 giugno celebra in grande stile il primo compleanno della figlia Mia. Insieme al marito Carlo Nigri, a cui ha detto di sì lo scorso anno in Puglia per ben due volte (ha voluto per loro due cerimonie a distanza di pochi giorni), e alla primogenita Penelope di 9 anni, avuta dall’ex Federico Manzolli, organizza una festa coi fiocchi. La 37enne condivide le foto sul social e racconta il party speciale.

“Bambina mia, non potremmo mai farti un regalo così straordinario come quello che ci fai tu da un anno… Ci hai completati entrando nella nostra famiglia. Buon 1° compleanno!”, scrive la Ghio. Mia negli scatti sta in braccio a mamma e papà, quasi stupita di tutto il ben di dio che vede sulla tavola.

Nel salone di casa l’ex ballerina di Amici ha voluto cup cake, macaron, dolcetti in pasta d zucchero, tutto nei colori tenui del rosa e del bianco. Su alcuno di legge ‘one’, uno. Anche la torta è rosa, con tanto cioccolato dentro.

La bimba indossa un abitino classico a maniche corte a sfondo bianco, con tanti fiorellini ‘pink’. Sul capelli, ancora corti, ha una molletta che le tiene il ciuffetto a forma di stella. Mia è arrivata nella vita di Sabrina fortemente voluta. Prima la Ghio ha avuto tre aborti spontanei in pochi mesi tra l’agosto del 2020 e l’aprile del 2021.

“E' stato il periodo più duro della mia vita”, ha confidato a novembre 2022, raccontando il suo calvario. “Non è facile parlare di quel periodo, gli aborti, le operazioni e la mutazione del sangue…”, aveva anche detto. Fortunatamente tutto è cambiato: ora la bambina è con lei e la sua bella famiglia, piena d’amore.