''Ho il diritto di sentirmi bella nuovamente'': Giulia Pauselli rivela di essersi rifatta il seno e spiega la motivazione

Giulia Pauselli si fa vedere in una stanza della Clinica Parioli a Roma. Sul social, nelle sue storie, rivela di essersi rifatta il seno. La ballerina professionista di Amici spiega la motivazione. Si è sottoposta a una mastoplastica additiva, correttiva e liposcultura con renuvion, che permette di ridare tono alla pelle mediante la contrazione delle fibre collagene con risultati evidenti nell'immediato e duraturi. La danzatrice si lascia immortalare nel giorno in cui finalmente può tornata a casa, dimessa. “Ho il diritto di sentirmi di nuovo bella”, scrive.

“Tutto benissimo”, fa sapere ai fan la Pauselli. La 33enne si fa immortalare nel letto dell’ospedale mentre fa colazione con le dita che fanno il segno di vittoria. Legata a Marcello Sacchetta da 11 anni, il 30 agosto 2022 è diventata mamma di Romeo Maria. In un’altra storia condivide un collage di scatti che la mostrano prima e dopo essere diventata genitore. Il suo seno si era completamente svuotato dopo l’allattamento del figlio.

L'intervento è andato benissimo

“Questa è una storia d’amore e di cambiamenti - scrive Giulia - Oggi sono una mamma innamorata follemente del suo bambino ma non dimentico Giulia donna e il diritto di sentirmi bella nuovamente. Ho preso questa decisione di pancia o, forse, sarebbe meglio dire ‘di petto’. Guardo questa immagine fatta di ricordi, un racconto breve, impattante della mia storia e della mia evoluzione e provo un senso d'amore e gratitudine immenso per l'esperienza che la vita mi ha donato ma, oggi, un regalo me lo faccio io. Non è un ‘adv’ ma solo una storia di cambiamenti, d'amore e di body positivity. Non dobbiamo smettere di sentirci belle, di farci belle, di essere belle! Grazie al dottore e al suo team gentilissimo e dolcissimo!”.

La ballerina di Amici ora si riposa a casa

La Pauselli poi improvvisa un piccolo balletto per dire a tutti che è stata dimessa. Stamane, accomodata in divano a casa sua, rivela: “Notte un po' complicata per il sonno ma mi sono svegliata con pochissimo fastidio. La sensazione è quella di avere fatto 10 ore di pettorali”.