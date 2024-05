''Sono mamma e nonna, non sento la necessità di mostrare la mercanzia'': Michelle Hunziker spiega la sua sensualità a 47 anni

La showgirl si sente sexy indossando una camicia chiusa e pantaloni a vita alta

Da donna adulta vuole soprattutto mostrare cosa ha raggiunto con la sua intelligenza

Michelle Hunziker per il debutto di Io Canto Family su Canale 5 ha scelto di indossare un completo pantalone a quadri dai toni chiari: per lei giacca doppio petto, panciotto e pantaloni larghi, modello maschile. A Chi spiega la sua sensualità a 47 anni. “Sono mamma e nonna, non sento la necessità di mostrare la mercanzia”, sottolinea la svizzera a Chi.

Rigorosamente single, così si dichiara, la showgirl, quando le si domanda come si faccia a essere mamma e a essere sexy, spiega: “Dipende dall’età. Quando hai 20-30 anni la sensualità è all’ordine del giorno, ti diverti di più. Però non ci ho mai investito, credo che ogni donna abbia dentro di sé la sensualità e che ciascuna scelga il modo per esprimerla. Penso che, andando avanti col tempo, l’arte sia quella di nascondere, declinare la sensualità in chiavi diverse. Sono mamma e nonna, mi sento sensuale con una camicia chiusa e i pantaloni a vita alta, non sento la necessità di tirar fuori la mercanzia”.

Michelle ride e aggiunge: “Più vai avanti, più diventa interessante manifestare ciò che hai raggiunto attraverso l’intelligenza”. Consapevole di se stessa, donna fatta, la conduttrice non ha dubbi: “Con il tempo ti senti libera dal giudizio degli altri, libera di viverti così come sei senza giudicarti”.

Ha più volte detto che dietro al suo sorriso, perennemente mostrato, ci sono tante battaglie combattute. Michelle chiarisce: “Se stai con me tre giorni capisci perché. Qualche battaglia l’ho anche condivisa, come quando ho raccontato la mia esperienza in una setta perché pensavo potesse aiutare gli altri. Ci sono, però, battaglie che sono ancora più intime e che combatto tutti i giorni e che è giusto non condividere. Cerco di proteggere le persone che amo e cerco di essere grata per quello che ho: tre figlie meravigliose e un nipotino che è ‘da mangiare’, amiche splendide e amici fantastici”. E conclude: "Tengo per me le mie preoccupazioni e le mie paure, le affronto con me stessa per averle sempre sotto controllo”.