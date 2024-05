George Ciupilan del GF Vip dopo l'aggressione diventa un bodybuilder: le foto da mister muscolo attirano critiche, lui si difende

Si è lanciato nel mondo del culturismo: l’ex pure de Il Collegio partecipa a una gara e mostra il fisico trasformato

Uscito dal reality, l’ex anche de Il Collegio, 21 anni, ha cambiato il suo corpo

Si è affidato ad Andrea Miccio, personal trainer con una laurea in Scienze Motorie e il certificato di istruttore, campione nazionalle AINBB, campione mondiale INBA. In pochi mesi il suo fisico ha subito una trasformazione radicale e impressionante. George Ciupilan del GF Vip dopo l'aggressione diventa un bodybuilder: si lancia nel mondo del culturismo. Partecipa a una gara e mostra i muscoli scolpiti. Le foto da Mister Muscolo del 21enne, però, attirano critiche. Lui, ex concorrente pure de Il Collegio, si difende.

Splende, con la pelle unta e con l’autoabbronzante addosso. George è orgoglioso. “-1 weeks alla gara. In tre mesi abbiamo fatto un gran lavoro e sono curioso di farvi vedere la sua condizione: ricordatevi che in questo sport la genetica è una componente fondamentale”, sottolineava qualche giorno fa Miccio del suo allievo. Poi, nel giorno della competizione il trainer gonfia il petto e sottolinea il lavoro fatto. “E non è ancora nella sua miglior condizione”, fa sapere.

I commenti di alcuni sono impietosi. “No ragazzi non va bene, è magrissimo, non si vedono gli effettivi muscoli che deve mostrare davvero in gara”, dice un follower. E ancora: “Ma non è troppo magro? Gli altri hanno una condizione fisica spaventosa rispetto a lui”; “Non è un fisico da gara, per niente”.

C’è pure chi non approva per nulla la scelta di Ciupilan, nelle storie lui replica: “Un grazie a tutte le persone che mi stanno sostenendo. E per quelli che criticano, secondo me potete fare di più perché abbiamo appena iniziato”. In un post aggiunge: “To be continued”.

Ciupilan lo scorso gennaio era stato aggredito fuori a un locale da alcuni ragazzi. In tv, a Verissimo, aveva raccontato tutto. “Hanno iniziato con calci e pugni, mi si è spaccato il labbro, mi hanno messo le mani al collo e poi alle spalle. Nessuno mi ha visto, credo fosse tutto programmato. Sono rimasto fuori da solo e poi i miei amici quando non mi hanno visto nel locale sono venuti fuori a cercarmi. Denuncia? Penso che dopo il Pronto Soccorso parta da sola”, aveva detto. Forse è stato proprio lo choc a portarlo a gonfiare i muscoli in palestra.