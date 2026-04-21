''Oh che paura!'': Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio bloccati nel vagone del treno, ecco cos’è successo

La 33enne incontra l’artista 80enne sul Frecciarossa diretto da Milano a Roma: lui l’aveva ‘freezata’ su Instagram

Lei glielo fa notare, lui si scusa e cambia idea, poi attimi di panico: “Mio Dio, siamo chiusi dentro”

Tutto accade nel giro di pochi istanti. Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio rimangono inesorabilmente bloccati nel vagone del treno che li ha portati nella Capitale. “Oh che paura!”, esclama il famoso cantante e paroliere, popolarissimo volto tv. L’influencer e conduttrice italo-persiana racconta tutto nelle sue Storie su Instagram.

''Oh che paura!'': Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio bloccati nel vagone del treno

La 33enne incontra l’artista 80enne sul Frecciarossa diretto da Milano a Roma. Giulia decide di parlargli. “Mi puoi sbloccare su Instagram? Amore, sono bloccata su Instagram da due anni”, gli fa notare. “Perché ti ho bloccata?”, replica Cristiano, che non ricorda di aver ‘freezato' l’ex gieffina vip. “Non lo so”, dice la Salemi. Malgioglio ironizza: “Io generalmente blocco quelli che amo, quelli che non amo li lascio liberi”. “Quindi devo esserne onorata”, controbatte lei.

La 33enne incontra l’artista 80enne sul Frecciarossa diretto da Milano a Roma: lui l’aveva ‘freezata’ su Instagram

Lei glielo fa notare, lui si scusa e cambia idea, poi attimi di panico: “Mio Dio, siamo chiusi dentro”

“Adesso fai una cosa, dato che io non capisco niente con questo cellulare, so mandare a malapena qualche messaggio, ti do il mio cellulare e sarai tu a sbloccare il tuo profilo”, le chiarisce Cristiano. “Così riesco a taggarti nella Storia”, gli sottolinea Giulia. E’ contenta di aver risolto la situazione per puro caso. I due non sanno ancora dell’inconveniente che li aspetta…

Dopo istanti di concitazione la situazione si risolve

Al momento di scendere dal treno, la porta automatica non si apre. “Ci hanno chiusi dentro, zia Malgy”, spiega la Salemi. “Oh che paura!”, esclama Cristiano. Un tecnico prova a risolvere, cerca di rimettere in funzione la porta insieme ad altri colleghi. “Mio Dio! Siamo chiusi dentro”, continua Giulia. “Chiamate un meccanico, un idraulico, io devo andare in studio di registrazione”, dice Malgioglio. “Ci aspettano i programmi televisivi!”, gli fa eco la ragazza, chiamata come ospite a La Vita in Diretta. Alla fine sono “liberi”. Il personale di assistenza riesce nell’impresa. Finalmente la strana coppia si saluta e scende dal treno.