''Il vitellino pesa già 1,5 kg'': Giulia Salemi fa nuova ecografia ed esami al sesto mese, aggiorna sulla scelta del nome

Giulia Salemi affronta una mattinata complicata. Al sesto mese di gravidanza, quasi settimo, fa la nuova ecografia, ma non solo, anche altri esami che non la lasciano proprio serena. “Il vitellino pesa già 1,5 kg”, svela ai follower nelle sue storie. Aggiorna anche sulla scelta del nome.

La 31enne arriva al laboratorio clinico al mattino presto. Per il test della curva glicemica, quello utilizzato per la diagnosi del diabete, cioè per comprendere la capacità di un individuo di tollerare il glucosio, è costretta a bere una bevanda dolcissima. Giulia è letteralmente nauseata. Per fortuna accanto a lei c’è il compagno Pierpaolo Pretelli: il 34enne le dà la giusta forza per non abbattersi ancora di più.

“Sono così stamattina, raga, un esame con tre prelievi di sangue. Gli aghi la mia fobia - scrive l’italo-persiana - Alle 7,30 mi hanno fatto bere un bicchiere di non so cosa dolcissimo per vedere la curva glicemica, sotto sequestro per due ore. Io che trattengo la nausea: aiutooo, voglio scappare!”.

Il giorno prima all’Ospedale San Raffaele di Milano Giulia ha anche fatto una nuova ecografia. Lo racconta: “Ieri sera abbiamo fatto una nuova eco di controllo. Il nostro vitellino pesa già 1,5 kg. Lato nome non abbiamo ancora deciso”. Nei giorni scorsi lei e mamma Fariba, scorrendo proprio il libro dei nomi, hanno cercato una nuova idea per il piccolo. Avrà un maschietto, il secondo per l’ex velino, già padre di Leonardo, avuto dall’ex Ariadna Romero, che il 18 luglio scorso ha compiuto 7 anni. “Il parto è previsto per metà gennaio”, aveva svelato lei a Verissimo.