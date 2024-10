Filippo Bisciglia crolla durante la finale di Temptation Island e rivela la sua sensibilità: commosso durante il falò, guarda

Alfonso D’Apice e Federica Petagna emozionano il conduttore, ma un mese dopo si scopre che si sono lasciati

L’ultima puntata del docureality sbaraglia la concorrenza con il 20.7% di share e stravince la serata

Filippo Bisciglia ancora una volta non ce la fa a mantenere il suo amplomb. Il conduttore 47enne crolla alla finale di Temptation Island e rivela la sua sensibilità. E’ commosso durante il falò anticipato di Alfonso D’Apice e Federica Petagna, proprio come gli era accaduto a fine luglio scorso quando a incontrarsi davanti a lui in Sardegna erano stati Siria e Matteo. Peccato che le cose per questi due nuovi concorrenti vadano poi molto diversamente…

Filippo Bisciglia crolla durante la finale di Temptation Island e rivela la sua sensibilità: commosso durante il falò

Federica e Alfonso hanno partecipato a Temptation su richiesta di lei, che voleva ritrovare la sua libertà in un rapporto in cui Alfonso mostrava una gelosia quasi morbosa. Gli avvicinamenti di entrambi ai single hanno messo a dura prova il rapporto, al punto che il ragazzo ha deciso di chiedere un confronto anticipato con la fidanzata.

La ragazza si dichiara non pronta a rivedere Alfonso. Uno dei tentatori, Stefano, ha saputo scatenarle nuove convinzioni. Alla fine però si presenta al falò. I due si abbracciano e si danno anche un bacio sulle labbra: la loro vicinanza commuove Filippo, che non riesce a rimanere indifferente.

“Ti volevo chiedere scusa se la mia gelosia ha potuto farti stare male o limitarti. Mi dispiace.Non ricapiterà mai più. Non puoi immaginare come sono stato di là. Ma lo sai, io posso essere un po’ bambino, posso fare qualche ripicca ma nella mia testa ci sei sempre stata tu. Me ne sarei andato con te dal primo giorno. Sempre”, le dice Alfonso. Federica replica: “Sono felice di quello che mi sta dicendo perché si è reso conto che qualsiasi cosa che ho fatto qua dentro per me è stata la prima volta. Di questo posto non dimenticherà niente e nessuno. Non ho fatto nulla per ripicca, ho fatto quello che sentivo. Mi sono presa delle attenzioni, mi sono divertita e sono cambiata. Voglio rivedere fuori le persone che ho conosciuto qua. Voglio essere felice e voglio ricevere fuori anche il ragazzo single. Non voglio più sentirmi insignificante”.

“Non l’ho fatto con cattiveria - spiega il ragazzo - Ho solo paura di perderti. Sei importante per me, hai meritato di essere importante”. “Voglio vivere la mia età insieme a te. Ho avuto qualche dubbio se scegliere di essere libera e sola oppure di essere libera insieme a te. Dubitavo perché non sapevo che percorso mentale avessi fatto tu”, gli fa sapere Federica. Alfonso conclude: “Non rifarei quello che ho fatto con lei, non lo rifarei con nessun’altra”. I due decidono di tornare a casa insieme.

Il 47enne non riesce a rimanere indifferente davanti alle loro parole

Un mese dopo, però, arriva il colpo di scena: Federica e Alfonso si sono lasciati. Lui a Bisciglia rivela: “Quando siamo usciti ho subito capito che c'era qualcosa che non andava. Lei era più presa dal percorso che aveva fatto e poco da noi. Lei non è tornata a casa con me ma è andata dai suoi genitori. Mi sono venuti molti dubbi. Tornare a casa nostra senza di lei è stato uno dei momenti più brutti della mia vita".

“E' lei che ha lasciato me, io non l'avrei mai fatto. Per lei sarei cambiato. Non mi ha chiamato per farmi gli auguri al compleanno e non si sta interessando a me. Non si può cancellare quello che siamo stati. Mia mamma è dispiaciuta, per lei Federica era come una figlia e lei non sta sentendo neanche lei". Il ragazzo sa che lei sente il single Stefano, ma spera ancora.

Federica, davanti a Bisciglia, è sorridente, dice di stare benissimo. Ammette di sentire Stefano. Con Alfonso è finita proprio perché lui, una volta uscito, ha dimostrato di non aver superato le cose accadute a Temptation. “Mi sono ascoltata”, sottolinea.

Il programma di Maria De Filippi che mette alla prova l’amore sbaraglia la concorrenza. Tutti vogliono sapere cos’è accaduto alle coppie in gara: conquista il 20.7 % di share e stravince la serata. Si conferma un successo, grazie pure all’empatia di Filippo, che sui social ringrazia.