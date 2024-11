Giulia Salemi con il pancione di 8 mesi e Pierpaolo Pretelli si rilassano in Südtirol: le foto romantiche

La coppia si è presa una pausa per ricaricare le batterie

L'ex gieffina tra poco più di due mesi sarà mamma

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono concessi una fuga romantica all'insegna del relax. La coppia è in dolce attesa di un maschietto che arriverà a gennaio. Per Giulia si tratta del primo figlio, mentre Pier è già papà di Leonardo, 6 anni, nato dalla relazione con Ariadna Romero.

Giulia Salemi sfoggia il pancione all'ottavo mese di gravidanza

La coppia felice vive a Milano, ma spesso si separa per impegni professionali. La Salemi non ha smesso di lavorare nemmeno in gravidanza e Pretelli è attualmente in teatro con il musical 'Rocky'. Ecco allora che ogni pausa diventa preziosa per fuggire dalla routine. I due sono partiti per qualche giorno in direzione Trentino Alto Adige. Eccoli in una meravigliosa struttura affacciata sul Lago di Caldaro e sui vigneti circostanti in provincia di Bolzano. Tra terme e massaggi, la 31enne coccola il suo pancione di 8 mesi e si gode la compagnia del suo amore.

La coppia è partita per rilassarsi in Sudtirol

Felicissimi e innamorati Giulia e Pier stanno insieme dal 2021

A gennaio arriverà il loro bimbo, un maschietto

I due stanno insieme dal 2021 quando si sono incontrati nella casa del Grande Fratello in un'edizione Vip della quale entrambi erano concorrenti. La Salemi aveva avuto una relazione burrascosa con Francesco Monte, mentre il 34enne usciva dal legame con la Romero. Adesso i rapporti con Ariadna sono sereni, anche se lei vive a Miami con Leonardo.