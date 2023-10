Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli soffiano il posto a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: ecco cosa condurranno insieme

L’annuncio arriva sul social: l’argentina 33enne e il futuro marito 31enne sostituiti

L’italo-persiana 30enne e il 33enne nato in Basilicata posano insieme sulla locandina dello show

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli posano insieme nella locandina dello show: lui indossa boxer da mare rosa, in tono col cappello da cowgirl di lei, sempre pink, così come pure la succinta canottiera. Sorridono entusiasti: l’influencer italo-persiana 30enne e il 33enne nato in Basilicata, ex velino, soffiano il posto a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Insieme condurranno la nuova stagione di Ex On The Beach, format storico di MTV, dal 22 novembre in arrivo in esclusiva su Paramount+ con i primi due episodi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli soffiano il posto a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i due condurranno insieme la nuova edizione di Ex On The Beach

Le ultime due edizioni del programma erano state guidate dall’argentina 33enne e dal futuro marito 31enne. E proprio come Chechu e Nacho, anche Giulia e Pierpaolo, coppia nella vita, farà coppia pure sul lavoro.

“Ex On The Beach è probabilmente il programma più iconico degli ultimi anni perché non conosco una persona che non ne sia entusiasta. Cercherò di dare il mio tocco glam a questa nuova edizione”, commenta la Salemi, ex opinionista social del Grande Fratello Vip. “E’ un reality autentico, fuori dagli schemi, dove leggerezza e sentimenti si confrontano con la realtà della gelosia. Preparate i popcorn”, replica Pretelli.

La quinta edizione del reality sarà disponibile sul servizio streaming con un episodio a settimana. Poi prossimamente sarà trasmessa anche in chiaro su un canale tv. Eugenio Bonacci, Chief Content Officer Fremantle Italia, che lo produce, è entusiasta della scelta fatta. Per lui la Salemi e Pierpaolo “sapranno mettere a frutto l’eredità lasciata da Cecilia e Ignazio”.

La Salemi e Pretelli si sono conosciuti nella Casa del GF Vip nel 2020. Da allora non si sono mai separati: lo scorso anno c’è stata una brevissima crisi, ma subito risolta. Giulia ha saputo inondare d’amore anche il figlio che il compagno ha avuto dall’ex Ariadna Romero, Leonardo, nato il 18 luglio 2017 e che ora vive negli Usa, a Miami, con la madre.