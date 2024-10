Giulio Berruti e Maria Elena Boschi innamoratissimi sul red carpet: prima sfilata davanti ai fotografi con bacio, le foto

L’attore 40enne si lascia andare e regala coccole alla politica 43enne: sono una coppia dal 2020

Si regalano la prima sfilata davanti ai fotografi condita da un bacio. Giulio Berruti ed Elena Maria Boschi appaiono innamoratissimi sul red carpet inaugurale della Festa del Cinema di Roma. Elegantissimi, calcano il tappeto rosso del film “Berlinguer - La grande ambizione”, che raconta la storia umana e politica del compianto segretario del Partito Comunista Italiano.

L’attore e dentista 40enne è affascinante con indosso il completo scuro portato con sotto una maglietta girocollo in tono. La capogruppo di Italia Viva alla Camera, 43 anni, è super chic con la particolare acconciatura realizzata dall’hair stylist dei vip Roberto D’Antonio che le lascia il bel volto scoperto. Per la serata di gala sceglie un abito nero impreziosito da Swarovski che le fascia perfettamente il corpo sinuoso e la rende sensuale con la profonda scollatura sul décolleté.

La Boschi è in perfetta forma e si gode le attenzioni e le coccole del fidanzato. Non sembra esserci traccia ancora di una possibile gravidanza. Berruti a maggio scorso, ospite di Ciao Maschio, aveva rivelato in tv il sogno dei due, insieme dal 2020, di diventare genitori. “Chiedere a una persona se fa un figlio, equivale a dire: sei ingrassato, sei magro. Esistono tantissime condizioni che magari possono anche non consentire a una persona di avere un figlio. Io e Maria Elena Boschi ci stiamo lavorando da un po' di tempo e spero che sia l'ultima estate in due. L'estate non è ancora arrivata quindi... speriamo”, aveva detto. A distanza di mesi parrebbe che i lavori siano ancora in corso…