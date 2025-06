Il ballerino 32enne nato a Gioia Tauro non si considera un “talento in fuga”: gli States sono stati una scelta

Il sogno è ballare con Britney Spears, è per lei che è andato in California

Giuseppe Giofrè ne ha fatta di strada: partito da una piccola scuola di Gioia Tauro, arrivato ad Amici, ora si esibisce sul palco con Jennifer Lopez. Al Corriere della Sera il ballerino, e anche ex giudice del talent di Maria De Filippi, dove nel 2012 è stato allievo, rivela: “In paese mi bullizzavano perché sono gay, ora sono arrivato a Los Angeles”.

''In paese mi bullizzavano perché sono gay, ora sono arrivato a Los Angeles'': Giuseppe Giofrè da 'Amici' al palco con Jennifer Lopez

Il 32enne non si considera un “talento in fuga”. “Non è stata una fuga, ma una scelta. Fin da piccolo sognavo Los Angeles. Era lì che volevano arrivare i miei sogni, lì c’erano gli artisti con cui volevo lavorare. E lì sono arrivato”, spiega. Figlio di una casalinga e di un muratore, si è fatto da solo, sempre appoggiato dalla sua famiglia. Anche il fratello ballava, poi ha fatto la scuola da parrucchiere, adesso è tornato a esibirsi insieme a lui.

Il ballerino 32enne nato a Gioia Tauro non si considera un “talento in fuga”: gli States sono stati una scelta

Dei trascorsi da bambino, ammette di essere stato “bullizzato” proprio perché ballava. “Molto, e non solo per questo. C’erano dei ragazzini in paese che volevano sempre picchiarmi. Ero vittima di bullismo, sì. Ma non ho denunciato nessuno. Allora non si usava. Oggi ai ragazzi dico fatelo: denunciateli. Potevo essere ‘un ragazzo da pantaloni rosa’, assolutamente. Ora ne parlo tranquillamente perché ho superato tutto. Ma di ‘Giuseppe’ che fanno fatica ce ne sono tanti”, rivela.

Giofrè aggiunge con una vena polemica: “E ora quando torno in paese sono il personaggio, quando arrivo è una festa: sembra che vedano la Madonna della Maria Santissima di Portosalvo, che è la nostra patrona. Vedono un bellissimo uomo, che ha avuto successo, che ha fatto carriera e balla con donne bellissime nonostante sia gay! Già perché prima era un problema per quei bulli che fossi gay, adesso invece pare abbiano un po’ imparato la parola e il suo significato”.

Ha lavorato anche con Kylie Minogue

E’ andato avanti, fiero del percorso fatto. Il suo sogno più grande? “Ballare con Britney Spears. E' per lei che sono venuto a Los Angeles. L’ho incontrata, ma non abbiamo mai lavorato insieme. Rimane il sogno”.

Il danzatore con Taylor Swift

Amici gli ha permesso di svoltare: “Grazie al premio di 100 mila euro ho potuto trasferirmi in America, pagare l’avvocato, iniziare davvero la mia carriera”. Negli Usa Giuseppe si è dato da fare: “Dopo Gioia Tauro e Roma, sembrava un altro pianeta. Mi sono messo subito sotto: agenzia, personal trainer, audizioni. A 19 anni lavoravo già con Jennifer Lopez. Britney era il mio obiettivo, ma Jennifer non si rifiuta!”. Ha lavorato anche con Taylor Swift, Ariana Grande, Beyoncè e molte altre star.

Giuseppe con Christina Aguilera

Fisico da adone, Giofrè dice: “Mi alleno molto in palestra, faccio spinning, corsa, bootcamp. Non seguo la tecnica classica, il mio stile è diverso, più istintivo. Non sono Bolle, ma magari un giorno sarò il suo 2.0”. E' single, in passato ha avuto sei ragazze e un ragazzo: “Ho fatto coming out solo poco prima dell’uscita del libro. Mamma lo sapeva, papà l’ha capito da solo. Per fortuna ho una famiglia intelligente che mi ha sempre accettato”. Ha scritto la sua autobiografia, si intitola “Stidda”.