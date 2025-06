Thais Wiggers festeggia l'ultimo compleanno da minorenne della figlia Julia avuta con Teo Mammucari: le foto del party in terrazza

Alla festa a Milano tante amiche della ragazza, il papà 60enne è assente, non ce n’è traccia

L’ultima foto insieme ai genitori risale a dicembre 2022 al ristorante tutti insieme

La guarda sognante: lei le somiglia tantissimo, anche se lei i capelli, al contrario della mamma, li porta sbarazzini e corti. Thais Wiggers festeggia l'ultimo compleanno da minorenne della figlia Julia avuta con Teo Mammucari. Sul social l’ex velina, ex concorrente pure di The Couple, reality chiuso prima della finale senza vincitori e vinti, condivide le foto del party organizzato in terrazza a Milano, al The Dome, durante il weekend. Alla festa ci sono tanti amici della ragazza, ma nessuna traccia del papà 60enne, assente.

L’ultima foto insieme che ritraeva gli ex con la figlia nata nel 2008 risale a dicembre 2022. Julia all’epoca frequentava il primo anno del liceo artistico. “Soprattutto famiglia”, si leggeva nel post che l’accompagnava. I rapporti tra Thais e Teo, coppia dal 2006 al 2009, parevano essersi appianati. Ma non è così, evidentemente.

A dicembre 2024 a Verissimo la brasiliana, parlando del caso Mammucari a Belve, quando il conduttore aveva abbandonato lo studio, rifiutando l’intervista, aveva svelato: “Tutti hanno visto la persona con cui provo a dialogare da 18 anni ma con cui poi alla fine non puoi dialogare, con cui non c’è dialogo. Non c’è dialogo, come puoi avere un dialogo se ti trovi di fronte una persona così? Abbiamo dei problemi, non riusciamo a dialogare”.

La bella torta su cui si legge: "Dancing Queen Only 17"

Thais celebra la bella figlia che a 17 anni è nel pieno dell’adolescenza e a un passo dalla maggiore età. Julia splende con il suo abito a fiori a sirena. Sorride davanti alla torta dove si legge: “Dancing Queen Only 17”. Spegne le candeline. La madre, innamorata di lei, le dedica parole importanti: “E sono 17!!! Voglio vedere sempre questo sorriso contagioso sul tuo volto, sono fiera di te e della bellezza che hai dentro il cuore. Ti amo figlia mia”. Come dice lei stessa, Julia è il suo orgoglio.