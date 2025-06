La top model a Belve confessa tutto l’amore che prova per Alessandro Cutrera

Esalta il ‘pene’ del compagno e si preoccupa dato che adesso avrà sicuramente tante spasimanti

Bianca Balti non ha dubbi su Alessandro Cutrera, a cui è legata da quasi un anno. “E’ proprio una brava persona”, sottolinea a Francesca Fagnani. Rivela di voler sposare il fidanzato dalle incredibili ‘doti fisiche’ tanto esaltate. La top model ridendo ammette di essere preoccupata dopo le ammissioni fatte in tv. “Mi faccio male a dirlo… Si ritroverà tutte le milanesi addosso”, confessa. In effetti i due vivono il rapporto a distanza: lui vive nel capoluogo lombardo, lei a Los Angeles e si vedono appena possono.

''Mi faccio male a dirlo… Si ritroverà tutte le milanesi addosso'': Bianca Balti rivela di voler sposare il fidanzato dalle incredibili 'doti fisiche'

La volta scorsa a Belve aveva detto di avere una grande attrazione per il pene. La conduttrice glielo ricorda, Bianca precisa col sorriso sulle labbra: “Sono venuta fino a qua per chiarire le cose. A me non piacciono tutti i i peni, mi piace quello del mio fidanzato. Perché vengono da me gli uomini più strani del mondo a dirmi che hanno visto la mia intervista, si propongono”.

Parla del cancro in remissione, svela che è stata male quando, dopo aver tolto entrambi i seni a causa della sua mutazione genetica che la rendeva un soggetto a rischio, è stata additata perché non aveva tolto pure le ovaie. Lei stessa se n’è rammaricata ma “non mi allettava l’idea di andare in menopausa”. La Balti adesso però è felice. Si è scoperta forte più che mai e innamorata non solo della vita, delle due figlie, anche di Alessandro.

La top model a Belve confessa tutto l’amore che prova per Alessandro Cutrera

La Fagnani le domanda cosa l’abbia colpita di lui. La modella 41enne svela: “Alessandro è proprio una brava persona, a parte le doti fisiche. E secondo me mi sto facendo male a dirlo perché viviamo a distanza, si ritroverà tutte le milanesi addosso. L’estate scorsa, dopo una relazione brutta, avevo deciso di stare da sola. Avevo deciso che sarei stata senza nemmeno mandare un messaggio a un uomo. Proprio nulla. Ho incontrato Alessandro dopo 3 settimane e mi sono detta che avrei mantenuto il proposito. Lui mi ha corteggiata molto. Quando mi sono ammalata, lui era lì. E un brav’uomo”.

“Le piacerebbe sposarlo?”, le domanda Francesca. Bianca con occhi sognanti dice di sì: “Mi piacerebbe sposarlo”. Poi si ritorna al tormentone iniziale: “Se Dio mi ha guarito dalla fatale attrazione per il pene? Ha fatto di più: mi ha dato il pene migliore al mondo e va bene così. La passione c’è, è più viva che mai, ma per un solo pene, quello del mio fidanzato. Adesso scriverò un libro che si intitola ‘Come il pene mi ha guarito dal cancro’. Ne mio parlato anche con i miei oncologi, quella americana era sconvolta… Secondo me per guarire bisogna essere felici perché aiuta il sistema immunitario”.