Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni e padre di sua figlia, si è ''accasato'' con un'altra donna? Per 'Chi' sta con Federica: guarda

Il giornalista 44enne e la Bianco, 41, paparazzati ancora una volta insieme, anche se ‘a distanza’

I fotografi in giorni diversi li hanno immortalati mentre escono dallo stesso cancello

Sono stati immortalati in giorni diversi “a dimostrazione della consuetudine del rapporto”, ma sempre 'a debita distanza'. Così scrive Chi. Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni e padre di sua figlia, si è ''accasato'' con un'altra donna? Per il settimanale non ci sarebbero dubbi: sta con Federica Bianco, con cui era stato già sorpreso diverse volte. Il 44enne e la 41enne si frequenterebbero da circa un anno.

Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni e padre di sua figlia, si è ''accasato'' con un'altra donna? Per 'Chi' sta con Federica

Il giornalista, che dopo gli incresciosi fatti che l’hanno riguardato in tv, si occupa ora del coordinamento redazionale di Diario del Giorno, programma che conduceva su Rete 4, e l’ex compagna del vice di Matteo Salvini, Andrea Crippa, vicecoordinatore della Lega per Roma e provincia, parrebbero non aver mai interrotto la loro frequentazione iniziata la scorsa estate.

“Lei entra ed esce dall’abitazione romana del giornalista in giorni diversi - scrive il giornale - Al mattino ciascuno dei due va al lavoro”. Lui al Palatino, dove si trovano gli studi Mediaset, lei nello studio medico Basoccu, specializzato in chirurgia estetica, con cui collaborerebbe. “La sera si ritrovano”, sottolinea sempre il rotocalco.

Il giornalista 44enne e la Bianco, 41, paparazzati ancora una volta insieme, anche se ‘a distanza’. I fotografi in giorni diversi li hanno immortalati mentre escono dallo stesso cancello

Il giornale lo ribadisce: “La coppia si è mossa sempre con circospezione”. Giambruno dalla premier ha avuto Ginevra, 8 anni e 8 mesi. La serenità della sua bambina rimane prioritaria davanti a tutto. Ma queste foto confermerebbero la liaison in atto, che, dopo tutto questo tempo, parrebbe una cosa seria.