Chanel Totti subito dopo aver compiuto 18 anni inizia a lavorare sui social: il suo primo post sponsorizzato per un brand di profumi, guarda

Mamma Ilary Blasi lo aveva detto lo scorso gennaio: alla figlia la televisione proprio non interessa

La ragazza ora può lanciarsi e diventare una vera influencer: ha già 633mila follower

La mamma, che la conosce come le sue tasche, era stata profetica. Chanel Totti, subito dopo aver compiuto 18 anni, inizia a lavorare sui social. La ragazza si lancia nel mondo delle influencer con il suo primo post sponsorizzato per un brand di profumi, Coco Monoi.

Chanel Totti subito dopo aver compiuto 18 anni inizia a lavorare sui social: il suo primo post sponsorizzato per un brand di profumi

In un reel condiviso su Instagram la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi si fa vedere con indosso vari look abbinati a ognuna delle quattro profumazioni esistenti, mentre si spruzza il prodotto soddisfatta. Nelle IG Stories spiega ogni particolare delle varie essenze.

E’ abbastanza sicura. Certo...è solo all’inizio. Finora non si era mai messa in gioco completamente nel mondo del web. Da maggiorenne, però, pare proprio avere le idee chiare. Come, per l’appunto, aveva evidenziato Ilary. La madre a gennaio scorso, ospite di Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT, sul futuro della pargola aveva detto: “A mia figlia Chanel piacciono molto i social, ma solo i social, non la televisione. Non mi ha mai parlato di televisione, più ambito social. Lei ancora sta facendo l’ultimo anno di scuola, quindi l’obiettivo adesso è diplomarsi. Dopo di che vorrei che continuasse (a studiare, ndr) e abbinare, se le piace lavorare con i social, insomma. Ci sono tanti escamotage oggi per lavorare con i social, master, lauree brevi che ruotano intorno…”.

La ragazza protagonista anche di un reel per reclamizzare i prodotti

La conduttrice 44enne aveva aggiunto: "I figli sono un po’ lo specchio dei genitori, in qualche modo emulano, prendono ispirazione. Se a lei piace fare questo, magari… Lei usa i social, ma al momento in maniera amatoriale, spontanea”. E aveva concluso: “Brancolano nel buio, vedremo...”. Evidentemente non più. Chanel ha acceso la luce. Pare aver deciso il suo percorso nel futuro immediato: diventare una vera influencer. Parte da un'ottima base: ha già 633mila follower.