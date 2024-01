Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti, si è sottoposto a un trapianto di capelli e mostra tutto sul social: foto

Il marketing manager 28enne si fa vedere: si è rivolto Centro Insparya Milano

Ha scelto l’Hair Clinical Group specializzato in questo tipo di problemi: ha fatto tutto in un giorno

Goffredo Cerza a 28 anni aveva già un grave problema di caduta, la sua chioma si stava via via diradando, nonostante la sua giovane età. Il compagno di Aurora Ramazzotti, padre del piccolo Cesare, un anno il prossimo 30 marzo, non si piaceva stempiato e forse anche la 27enne lo preferiva più riccioluto, come lo aveva conosciuto, così ha deciso. Si è sottoposto a un trapianto di capelli. Il ragazzo mostra tutto sul social, con foto e video. Non ha nessun imbarazzo a far sapere a tutti dell’intervento.

Il marketing manager si è rivolto Centro Insparya Milano. Ha scelto l’Hair Clinical Group specializzato in questo tipo di problemi: ha fatto tutto in un giorno. Non è volato in Turchia, a Istambul come fanno in tanti. Si è fidato ciecamente dell’unico gruppo specializzato in trapianti di capelli, dedicato esclusivamente allo studio dell’alopecia e dell’unità follicolare. “Abbiamo oltre 15 anni di esperienza, 12 centri e più di 60.000 pazienti”, si legge sul sito del centro. Dispongono della tecnologia più innovativa e medici e professionisti che promettono un risultato certo e duraturo.

Goffredo si lascia ammirare con una cuffia in testa, con le dita fa il segno di vittoria e scrive: “Nuovo capello in arrivo”. Nella sua stanza nel centro guarda, sereno, il film “Vi presento Joe Black”. Finalmente arriva lo scatto in cui si fa vedere a cranio scoperto. I suoi capelli sono stati completamente rasati e si vede chiaramente il segno dei bulbi impiantati. “A belli capelli”, ironizza il romano laureato in Ingegneria a Londra.

A Casa è la 27enne a spruzzare sulla sua testa la soluzione fisiologica ogni 15 minuti

Con il suo outfit post operatorio super casual e uno zainetto con all’interno il kit per le medicazioni, Cerza se ne torna a casa. Aurora gli porta un mazzo di fiori. Mentre è steso sul divano, è lei a spruzzare sul suo capo la soluzione fisiologica, va fatto ogni 15 minuti. Goffredo non vede l’ora di vedersi nuovamente con tanti capelli, folti e forti. Ha sconfitto la calvizie.