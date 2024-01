Chiara Nasti scopre il genere del bambino che porta in grembo al gender reveal party: ''Quanto siamo felici''. Le immagini

La 25enne e il compagno aspettano una femminuccia

Due anni fa l’arrivo di Thiago, ora una bimba che forse si chiamerà Kimberly o Jennifer

Chiara Nasti, incinta di quattro mesi del secondo figlio, ha condiviso il suo gender reveal sul social.

Chiara Nasti, 25 anni, e Mattia Zaccagni, 28, aprono la scatola per scoprire il genere del bambino che lei porta in grembo

L’influencer 25enne e il compagno, il calciatore Mattia Zaccagni, aspettano una femminuccia.

Lo hanno annunciato sul social pubblicando il video del party organizzato insieme ad amici e parenti.

Nella clip si vede la coppia che apre una grande scatola con un fiocco sopra. Escono centinaia di palloncini rosa. E’ in arrivo una bimba.

I due vedono subito la montagna di palloncini rosa: è femmina

Vicino alle immagini hanno scritto: “It’s a Girl. Quanto siamo felici”.

Subito tanti i like e i commenti, tra cui quelli di tanti amici famosi. Tra gli altri anche quello di Giulia De Lellis, che ha scritto: “Ma ovvio ovvio ovvio”.

Chiara e Mattia hanno già un figlio maschio, Thiago, venuto al mondo nel 2022. Con la femminuccia, che forse si chiamerà Kimberly o Jennifer (lo ha detto lei giorni fa), la famiglia potrebbe essere ora completa.

Subito un grandissimo e fortissimo abbraccio

Recentemente la bellezza partenopea ha attaccato quei follower che l’hanno criticata per il “troppo” esercizio fisico in gravidanza.

Ha affermato: “Ma qual è il vostro problema se voglio allenarmi? Ahahah, non è che se voi non ce la fate gli altri so come voi. Non capisco ‘sto farmi notare ‘e due gravidanze troppo vicine il corpo non ti torna come prima’. Ma cosa vi frega. Poi vediamo se non torna come prima…”.

La coppia è felicissima che stavolta il fiocco sarà rosa

“Cioè, veramente, se io faccio degli esercizi mirati che fanno stare bene sia me che il mio bambino, a voi che vi trascurate cosa vi frega che il mio fisico non tornerà più come prima? Ma magari il vostro si sfascerà sempre di più… Non capisco perché dovete invidiare chi si mantiene bene”, ha aggiunto.

“Poi, se non vi volete impegnare voi, perché dovete fare di tutta l’erba un fascio. Siete gelose, ammettetelo, perché non ce la fate”, ha proseguito.