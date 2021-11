Guenda Goria confessa: “Ho poche possibilità di avere figli". A Nuovo Tv la figlia 32enne di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria annuncia le nozze con il fidanzato 30enne Mirko Gancitano che lavora come fotografo e operatore video. E’ contentissima di aver finalmente trovato il suo uomo dei sogni, ha però timore che non riuscirà a rimanere incinta a causa dell’endometriosi, di cui soffre e per cui è stata anche recentemente operata.

Guenda andrà a nozze con Mirko molto presto. “Nell’estate 2022”, rivela al settimanale. La cerimonia si terrà in chiesa, visto che entrambi sono estremamente religiosi: l’ex gieffina vip indosserò l’abito bianco, sceglierà un modello quasi ‘teatrale’, come vuole il suo stile. I testimoni sono già stati scelti: saranno Alex Belli e Delia Duran, molto amici della coppia. Del resto anche la Goria e Gancitano hanno fatto da testimoni all’attore 38enne e alla modella 33enne a giugno 2021, anche se quei fiori d’arancio sono stati 'sulla parola', uno scambio di promesse. Alex ha appena confessato al GF Vip di non aver ancora divorziato dall’ex Katarina Raniakova: le carte sono firmate ma devono ancora essere depositate in Comune a Milano.

Guenda Goria è al colmo della gioia, anche se ha paura di non riuscire mai a diventare mamma. “Sicuramente le possibilità per me saranno poche, però sono comunque fiduciosa del fatto che con l’amore, una preghiera e un po’ di fortuna ci si possa riuscire!”, ha confessato. Spera che il suo desiderio possa diventare realtà, nonostante la malattia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/11/2021.