''Abbiamo rifatto il test tre volte'': Guenda Goria torna in tv a parlare della gravidanza nel giorno in cui entra nel quarto mese

La 33enne rivela la sua gioia a Eleonora Daniele ospite di Storie Italiane

Il 22 gennaio ha svelato di essere incinta insieme al compagno 35enne Mirko Gancitano a La Volta Buona

Guenda Goria rivela la sua gioia per la dolce attesa a Eleonora Daniele, ospite di Storie Italiane su Rai1. Torna a parlare della gravidanza nel giorno in cui entra ufficialmente nel quarto mese di gestazione. “Abbiamo rifatto il test tre volte”, confida. La 33enne e il compagno Mirko Gancitano, 35 anni, non riuscivano a credere che la cicogna fosse in arrivo.

Guenda ringrazia la Daniele per averla presentata con grande calore. “Grazie per l’accoglienza e per la gioia condivisa, ci conosciamo da tanti anni e so che è una gioia autentica”, sottolinea. Poi in merito alla gravidanza, che ha definito “un miracolo”, chiarisce: “Non era buona la prima”. Si riferisce all’aborto spontaneo avuto nel 2022 e che le ha causato un immenso dolore. “Pensavo di non riuscire a rimanere incinta, sono riuscita a concepire con un ovaio e una tuba che mi avevano detto che non funzionavano: non so come sia riuscito a trovare il suo percorso, è un miracolo”, sottolinea ancora.

La Goria è al settimo cielo. “Sono felice perché era qualcosa che non mi aspettavo, io quando ho visto questo test ero bloccata, Mirko che non ci credeva quindi abbiamo rifatto il test tre volte. Sono felice perché so che ci sono tante donne che hanno difficoltà a concepire. Oggi entriamo nel quarto mese”.

L’ex ‘vippona’ ha annunciato di essere incinta da Caterina Balivo a La Volta Buona il 22 gennaio tra le lacrime: “Sono emozionata perché mi era stato detto che non potevo avere figli naturalmente, perché sono tre anni che ci proviamo, era il mio grande sogno e desiderio. Perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia nel senso che è stata extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo. Dopo quell’episodio è stata un’emozione poter essere ancora qui e avevo iniziato anche a non pensarci più. Ci tengo a dare un messaggio di speranza a tante donne che come me hanno difficoltà. Io soffro di endometriosi. Mi avevano detto che non avrei potuto avere figli se non con la fecondazione assistita. Invece è capitato”.